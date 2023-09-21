Карт-бланш для молодых

Юноши и девушки, относящиеся к категории NEET, из Глубоковского района стали обладателями безвозвратных грантов в рамках проекта Jasa jastar.

Инициативы казахстанской молодёжи, направленные на улучшение жизни людей в городах и посёлках, активно поддерживает республиканский проект Jasa jastar.

Молодым людям, которые по какой-либо причине не получают образование и не имеют постоянной работы, предоставляются безвозмездные гранты в размере 400 тысяч тенге. Эту сумму они могут использовать в качестве инструмента для реализации своего стартапа. Это могут быть проекты в сфере экологии, модернизации общественных пространств, творчества и поддержки местных сообществ.

Для юношей и девушек Глубоковского района, относящихся к категории NEET, прошёл двухдневный обучающий семинар Jasa jastar.

Как рассказали в районном Молодёжном ресурсном центре, реализацию проекта осуществляет общественное объединение «Центр независимых исследований».

– Проект по предоставлению малых грантов Jasa jastar для молодёжи категории NEET уже несколько лет успешно реализуется в Глубоковском районе. В рамках этой программы многие молодые люди создали свой бизнес, благодаря чему они имеют постоянный доход и приносят пользу жителям населённого пункта, в котором проживают, – рассказала и.о. директора Глубоковского районного Молодёжного ресурсного центра Лаура Оралбеккызы.

Участники проекта, прежде чем получить грант, должны пройти двухдневный обучающий семинар. На этот раз в нём приняли участие 30 человек. Однако не всем было суждено дойти до финала. В защите бизнес-планов приняли участие семь человек, по итогам которой гранты получили лишь пять претендентов.

– Благодаря участию в проекте Jasa jastar я смогла разработать свой бизнес-проект. Во время семинара мы узнали, как начать своё дело, что для этого нужно, на что делать акцент. Полученных средств мне хватит, чтобы открыть фотосалон, зарабатывать для себя, помогать родителям и приносить пользу землякам. Огромное спасибо организаторам за такую уникальную возможность, – поделилась своими впечатлениями обладательница безвозвратного гранта, жительница села Прапорщиково Эльвира Абдрахманова.

Девушка признаётся, что в качестве фотографа готова также приезжать на заказы в другие сёла района.

– Планирую организовывать тематические фотосессии, чтобы сельские жители могли сохранить на фотографиях памятные моменты своей жизни. Я училась на курсах фотографа, владею программами редактирования фото. Однако мне не хватало качественной камеры и принтера для печати фотографий. На грантовые средства я смогу купить недостающую технику, – рассказала будущий предприниматель.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район