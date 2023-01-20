Калькулятор медстрахования

В связи с изменением размера минимальной заработной платы и месячного расчётного показателя поменялись размеры взносов за ОСМС.

Как пояснили в областном филиале Фонда обязательного социального медицинского страхования, размеры взносов и отчислений утверждены в законе об ОСМС, в 2023 году они остались без изменений. Однако в связи с увеличением базовых финансовых показателей, таких как МРП и МЗП, суммы взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей корректируются.

Работодатели платят за работников три процента от размера заработной платы. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП (700 000 тенге), то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 тысячу тенге в месяц.

Наёмные работники и работники по договору ГПХ платят два процента от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 тысяч тенге.

Индивидуальные предприниматели – пять процентов от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге.

Самозанятые граждане (плательщики ЕСП): для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге; для жителей остальных населённых пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1 725 тенге.

Самостоятельные плательщики вносят пять процентов от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге.

Также с 2023 года введён так называемый единый платёж для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. Размер всех обязательных платежей по этому способу составляет для работодателей 15 процентов, а для работников – 10 процентов от ставки единого платежа. При этом максимальный ежемесячный доход, от которого будет рассчитан платёж, не может превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, государство продолжит платить за 15 льготных категорий граждан. С 1 января 2023 года размер взноса за каждого человека из льготной категории составляет 4 505,6 тенге.

В фонде напоминают, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС – оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев. К примеру, чтобы получить статус в январе 2023 года, нужно произвести оплату за период с января по декабрь 2023 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц в отдельности.

Вопросы, касающиеся медстрахования, можно задать в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, можно направить обращение в фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведённых платежах. Сделать это также можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

…но есть один момент

С 5 сентября прошлого года застраховаться в системе обязательного социального медицинского страхования можно, оплатив взносы за 12 месяцев вперёд. Однако в новом механизме есть нюансы, которые следует учитывать.

– Если взносы за год произведены в разные дни, то статус застрахованности присвоится не сразу, а только после обработки всех платежей, – поясняют специалисты фонда. – Статус не присвоится, если за один из 12 месяцев произведён платёж ЕСП, а не платёж самостоятельного плательщика. Необходимо наличие двенадцати последовательных платежей за предстоящие периоды.

Бывают случаи, когда ЕСП было оплачено ошибочно – деньги можно вернуть, обратившись в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Если оплата была произведена в конце текущего месяца (после 27-28 числа), то проверка платежей может быть проведена в следующем месяце. Это значит, что статус застрахованности не присвоится, и пациенту необходимо дополнительно внести оплату ещё за один месяц следующего года.

Также статус не присвоится, если оплата была произведена за одиннадцать, а не за двенадцать последующих месяцев.

Если оплата произведена в 2022 году на год вперёд по суммам 2022 года (3 тысячи тенге), то доплачивать ничего не нужно. А в 2023 году платежи следует делать по суммам, утверждённым на этот финансовый год, по 3500 тенге ежемесячно.

Бахыт Сарсембаева