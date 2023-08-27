Какое оно, завтра туризма?

В последние годы фраза о том, что в Восточном Казахстане имеется большой, но не до конца реализованный туристический потенциал, пожалуй, уже набила оскомину.

Между тем никто не объясняет внятно, в чём же он на самом деле заключается. Получается, что слово сказано, а все должны его воспринимать на веру, как абсолютную истину в последней инстанции. Однако так ли это в реальной действительности или дело обстоит наоборот?

Такой вопрос ребром закономерно поставлен недавно на уровне области при обсуждении текущей ситуации и перспектив в сфере туризма в Восточном Казахстане. При этом в некоторой мере необычный и конкретный посыл поневоле поставил в тупик многих участников диалога.

Справедливости ради напомним, что тема туризма не сходит с повестки дня и страниц «Рудного Алтая» почти все последние годы. Масштабная работа проводилась на побережье озера Алаколь, реконструкция проведена в аэропортах Урджара, Усть-Каменогорска, Семея. Однако после разделения областей акценты пришлось объективно перенести на другие объекты.

В частности, в масштабах ВКО появилась возможность сделать его на побережье Бухтарминского водохранилища в районе поселка Новая Бухтарма, районе Самар и других районах.

Вообще, профильные управления в своё время долго и серьёзно разрабатывали мастер-план, а также интеграцию его в программы на уровне всего Казахстана. Было бы несправедливо об этом намеренно замалчивать. В то же время объективные условия сегодня вынуждают уже искать другие нестандартные, нешаблонные подходы. Тут, наряду с масштабными проектами, которые, несомненно, бросаются в глаза, обеспечивают результат, статистику, есть немало альтернативных вариантов развития туризма. Особенно это касается потенциала малого и среднего предпринимательства ВКО, где есть реальный рост.

С точки зрения руководства области здесь ничего не нужно брать с потолка, излишне заорганизовывать процесс, сводя его к формальности ради галочки в отчётности. Нет. Здесь, как мы понимаем, требуется отталкиваться от самой жизни, опираться на живые идеи и проекты, конкретных людей, которые уже двигаются, пробуют, обжигаются, но всё равно стараются добиться чётко поставленной цели. А помощь со стороны акиматов была бы им своевременной.

Приводились классические примеры того, как именно в западных, скандинавских странах проводят свой досуг местные жители. Они любят отдыхать на лоне богатой природы вдали от городского шума, на чистом воздухе, на берегу лесного ручья, зачастую в узком семейном кругу. Не нужно им многолюдных баз, домов отдыха, хватает и классического деревянного коттеджа в укромном уголке.

Мы не открываем тут Америки, не изобретаем снова велосипед, поскольку такие примеры есть и у нас, стоит только оглянуться внимательнее по сторонам. Вот кого нужно адресно и локально поддержать, чтобы бизнес получил импульс к развитию, привлёк внимание других.

– К примеру, мы специально заехали в одно из сёл Глубоковского района, возвращаясь из Риддера, – сказал аким области Ермек Кошербаев. – Там предприимчивый человек сначала приобрёл небольшой домик, потом ему удалось построить коттедж для приёма туристов, гостей и отдыхающих. Акимат района своевременно оказал помощь в подведении необходимых коммуникаций, в результате его дело получило заметный импульс, перспективу роста. Такие живые проекты нужно масштабировать в рамках всей области, отталкиваться от реальной жизни, запросов населения, целей, которые преследуют предприниматели.

В качестве образца для подражания можно привести опыт создания гостевых домов в различных районах области. В частности, в селе Коробиха Катон-Карагайского района, многих других населённых пунктах.

Перед акиматом Зайсанского района стоит задача в полной мере использовать природные условия у плотины Уйдене, где рельеф даёт возможность создать маршруты туризма. Долгая зима и наличие снега позволяют в горных районах развивать лыжный спорт как для отдыха, так и для гонок на профессиональном уровне. Вообще, для спорта высших достижений, по информации акима области, требуется искусственное оснежение, как это практикуется в странах, где горнолыжный спорт является дисциплиной № 1.

Для раскрытия реального потенциала туризма, физической культуры, массового спорта нужно тесно работать с людьми, непосредственно «в поле», и опираться на их инициативу, энтузиазм, знания и опыт.

Таир Сапаргалиев