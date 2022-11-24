Новый мандат общенародного доверия

Внеочередные президентские выборы завершились в Казахстане 20 ноября. Они продолжили начатые Главой государства Касым-Жомартом Токаевым реформы по совершенствованию институтов демократии.

Об особенностях проведения внеочередных президентских выборов экспертным мнением поделилась ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» при Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова Нелли Краснобаева.

– Многие эксперты называют внеочередные президентские выборы первым шагом в политическом проектировании Нового Казахстана. Что Вы думаете по этому поводу?

– Инициатива, выдвинутая Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по проведению внеочередных президентских выборов, является последовательным шагом в процессе построения Нового Казахстана.

Об этом шла речь в Послании Главы государства, озвученном 1 сентября 2022 года, где заложены основные, значимые направления развития страны, которые Президент РК чётко определил на перспективу. Это «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

«Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», – выступая перед народом, сказал Глава государства.

Важно отметить, что главным приоритетом на современном этапе стало решение социальных вопросов. «Люди – главная ценность нашей страны». Эту мысль Касым-Жомарт Токаев назвал аксиомой.

Такое начало нового политического этапа, несомненно, вызывает оптимизм в оценке будущих перспектив развития нашего государства.

– Чем выборы Президента РК 2022 года, на Ваш взгляд, отличались от выборов предыдущих лет?

– Стоит отметить, что ещё в начале года Касым-Жомарт Токаев представил большую программу политических реформ.

Пятого июня состоялся республиканский референдум по поправкам в Основной закон страны – Конституцию. Его проведение было вызвано назревшей необходимостью системного обновления существующей государственной модели. Казахстанцы оказали высокое доверие и поддержку конституционной реформе – за изменения проголосовала большая часть страны.

Европейские эксперты высоко оценили уровень проведения референдума, отметив, что: «Это первый шаг в трансформации Казахстана».

Последующие за референдумом внеочередные выборы стали следующим шагом для перезагрузки всех ключевых государственных институтов – Президента, Парламента и Правительства.

В следующем году реформирование, направленное на демократизацию общества, продолжится. В стране состоятся парламентские выборы, которые позволят обновить состав Мажилиса Парламента и маслихатов, а после обновления в регионах представительных органов – Сената Парламента.

Одной из особенностей выборного процесса этого года стало появление в бюллетенях графы «Против всех». То есть у избирателей расширились электоральные возможности. Через эту графу они могли выразить своё несогласие. Однако итоги выборов свидетельствуют о том, что народ выразил убедительное доверие действующему Президенту РК. Казахстанцы проголосовали за продолжение начатых

Касым-Жомартом Токаевым реформ, стабильное развитие будущего своей страны.

Подготовка к выборам Президента РК 2022 года была проведена в сжатые сроки, но, несмотря на это, выборы показали активность общественных объединений в ходе кампании по выдвижению кандидатов.

Проводилась системная, мобильная агитационная работа в средствах массовой информации – через телеканалы, печатные средства массовой информации. Использовались не только традиционные инструменты коммуникации с электоратом, но и возможности социальных сетей, цифровых медиа и в целом Интернет-ресурсов.

Посредством разных каналов коммуникации распространялась информация о времени голосования и на каком избирательном участке можно проголосовать.

В результате состоявшихся выборов наша государственная модель должна стать более демократичной и открытой.

– На Ваш взгляд, насколько эффективна новая система избрания Президента на однократный семилетний срок?

– Глава государства, предлагая эту инициативу, рассказал, на чём она базируется: «Семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. Ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

Считаю, что изменение сроков президентства сделает политическую систему более предсказуемой и качественной. Это переход на совершенно другой уровень, который будет способствовать усилению общего вектора развития политического процесса, а также даст возможность различным политическим силам озвучить свои идеи и предложения по реформам в стране, внести вклад в укрепление государственности. Новая президентская система укрепит политическую стабильность казахстанской модели общественного устройства. Кроме того, эта норма будет способствовать нивелированию процесса, связанного с монополизацией власти.

После инаугурации Президент Республики Казахстан приступит к реализации семилетнего плана трансформации. Стоит отметить, что за эти годы предстоит сделать немало работы, чтобы обновлённая политическая система сохранила свою устойчивость. В предвыборной платформе чётко и ясно изложена программа на ближайшие семь лет. Именно она и является ориентиром для народа при дальнейшем развитии государства.

– Как вы оцениваете уровень электоральной активности на прошедших выборах, с чем это связано?

– По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила почти 70 процентов. Это достаточно большой показатель политической активности граждан, свидетельствующий о поддержке казахстанцами действующей политической системы, доверии к институтам власти. К примеру, в 2019 году в процентном отношении за Касым-Жомарта Токаева было отдано 75 процентов голосов, в этом году этот показатель выше – на уровне 81 процента.

Интересны были сообщения в новостных СМИ, что на избирательный участок шли семьями, со всеми детьми. Участвуя в выборах, казахстанцы по большому счёту голосовали за будущее страны на предстоящие семь лет. Это уже говорит о том, что граждане небезразличны к судьбе своей страны, является ярким проявлением их политической культуры и гражданской ответственности.

При этом активное участие в выборах 2022 года приняли впервые голосующие – поколение, родившееся в независимом Казахстане. Это показательно, именно современная молодёжь, более чем другие социально-демографические группы, прогрессивна и открыта к новому. И от того, каких гражданских, нравственных установок она придерживается, будет зависеть будущее страны. Это общеизвестно, так как молодое поколение представляет собой своеобразный мост между настоящим государства и его будущим.

В целом, можно отметить, что прошедшие выборы – это проверка уровня нашей гражданской активности, патриотизма, готовности к консолидации всех общественных сил ради успеха и благополучия нашей Родины, всех граждан суверенного Казахстана.

Александра Исаева