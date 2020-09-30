Специалисты областного Центра ЗОЖ рассказали читателям спецбиблиотеки о профилактике гриппа и ОРВИ.

На протяжении нескольких лет Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан активно сотрудничает с Центром здорового образа жизни ВКО в рамках программы «Здоровье +».

«Это важно знать!» – под таким девизом прошла очередная встреча читателей со специалистами центра.

– Тема профилактики гриппа и ОРВИ актуальна именно сейчас, когда иммунитет у многих ослаблен, – сказала директор областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Кадырова. – Острые респираторные вирусные инфекции являются наиболее распространёнными заболеваниями, именно на их долю ежегодно приходится до 90 процентов случаев заболеваний в осенне-зимний период.

Специалисты центра рассказали читателям об основных признаках гриппа, отличительных чертах гриппа и ОРВИ, о путях передачи, симптомах и о мерах профилактики этих заболеваний. А также напомнили, что следует укреплять организм прогулками на свежем воздухе, занятиями физической культурой и спортом, рациональным режимом, насыщенной витаминами пищей. Чем крепче здоровье человека, тем лучше он противостоит недугам.

Были даны рекомендации по профилактике простудных заболеваний. Это обязательное ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции, тщательное мытьё рук, промывание носа, избегание переохлаждений.

Важный момент, на который обратили внимание читатели, – это опасность последствий гриппа. Осложнения могут привести к пневмонии, бронхиту и патологиям сердечно-сосудистой системы. И, конечно, надо правильно лечиться и своевременно обращаться к врачу. В заключение встречи всем участникам вручили памятки «Как защитить себя от гриппа?»

Елена Пашке