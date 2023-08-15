Здоровые привычки

Казахстанцы будут меньше курить, начнут правильно питаться и займутся спортом.

Такие положительные перемены произойдут благодаря реализации дорожной карты по пропаганде здорового образа жизни.

По информации Министерства здравоохранения в Казахстане разработана и реализуется дорожная карта на 2023–2025 годы, главная цель которой – повышение грамотности населения по вопросам здоровья и усиление пропаганды здорового образа жизни.

В рамках дорожной карты запланировано проведение массовых спортивных соревнований и фестивалей здоровья, создание инфраструктуры для активного отдыха и спорта, а также различных мероприятий по вопросам правильного питания.

При этом в медицинских учреждениях особый акцент сделают на информационно-разъяснительной работе. На консультациях казахстанцы смогут получить от экспертов рекомендации, как улучшить своё психическое и репродуктивное здоровье, сократить потребление табачных изделий, алкогольной продукции и ПАВ. В ведомстве отмечают, что с этой целью повсеместно будут созданы антитабачные кабинеты, телефоны доверия для бросающих курить, приложения по отказу от курения.

Серьёзное внимание уделяется правильному питанию. Среди населения будет проводиться активная разъяснительная работа по снижению потребления сахаросодержащих напитков, продуктов с высоким содержанием соли.

Одним из важных социальных проектов в рамках дорожной карты является развитие сети предприятий по здоровому питанию – «Здоровые столовые», «Здоровые кафетерии», «Здоровое бистро», «Здоровые магазины». Планируется, что до 2025 года будет создано около 40 таких предприятий здорового питания.

Кроме того, для организованных детских коллективов по рациону питания детей от двух до шести лет будет разработан ряд национальных рекомендаций.

Также экспертами будут внедряться рекомендации по физической активности для различных возрастных групп населения.

По мнению специалистов, дорожная карта должна способствовать повышению ответственности казахстанцев за своё здоровье, формированию привычек здорового образа жизни и обеспечению благоприятной социальной среды для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Всё это играет важную роль в трансформации общества в страну с сильным и здоровым населением.

В Министерстве здравоохранения уверены, что реализация дорожной карты станет значимым шагом в продвижении здорового образа жизни среди населения страны.

Насима Халелова