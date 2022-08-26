Отважные оптимисты

В посёлке Первомайский Шемонаихинского района прошёл спортивный праздник для представителей «золотого» возраста, посвящённый Дню спорта.

В медико-санитарных учреждениях Шемонаихинского района уделяется особое внимание лицам старшего возраста. Создаются все необходимые условия для привлечения их к занятиям физической культурой. Так, в помещении и на свежем воздухе занимаются группы физкультурно-оздоровительной направленности, организованы занятия по теннису и ​ скандинавской ходьбе, регулярно проводятся поселковые​ и районные спортивные фестивали и праздники.

На этот раз в посёлке Первомайский в рамках социального проекта «Активное долголетие 60+» было организовано спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню спорта. Его участниками стали работники медико-санитарных учреждений села Зевакино и посёлка Первомайский, а также все те, кто проживает в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа. Они разделились на две команды – «Отважные» и «Оптимисты».

С приветственным словом к участникам спортивного праздника обратились и.о. руководителя МСУ п. Первомайский А. Горбачев, исполнительный секретарь филиала партии Amanat Е. Шабанова и председатель районного совета ветеранов С. Лычагина. Они пожелали всем успехов, хорошего настроения, заряда бодрости и победы. Торжественная часть завершилась небольшим концертом, подготовленным творческими коллективами МСУ. ​

– Основная цель таких мероприятий – не только демонстрация спортивной подготовки участников. Для тех, кто проживает в учреждениях социального обслуживания, это замечательная возможность пообщаться друг с другом. А для сотрудников и руководителей этих учреждений – обменяться наработанным опытом, – подчеркнула С. Лычагина.

Соревнования прошли активно и весело. Болельщики горячо поддерживали своих друзей и коллег. По результатам соревнований в общекомандном зачёте первое место заняла команда «Отважные» Зевакинского МСУ, второе место – команда «Оптимисты» Первомайского ​ МСУ. Все участники праздника получили призы и ценные подарки.

Насима Халелова

Шемонаихинский район