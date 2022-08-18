Жить в потоке энергии

В областном центре в парке Жамбыла с утра немноголюдно, лишь случайные прохожие, которые спешат по своим делам, охранники и… несколько женщин, словно танцующих в тени деревьев.

Их медленные и плавные движения привлекают внимание людей, некоторые даже останавливаются, чтобы запечатлеть это на телефон. Вот только это совсем не танец, а занятие по китайской гимнастике цигун под руководством опытного тренера, мастера спорта РК по ушу и победителя различных чемпионатов по цигун Татьяны Борта. К слову, занятия эти бесплатные для всех желающих, они проходят два раза в неделю в парке Жамбыла.

– Свою тренерскую деятельность я начинала три года назад с таких бесплатных уроков, всё лето у меня занимались люди разного возраста. Потом сформировались постоянные группы, которые и сейчас посещают платно зал. До пандемии было человек семьдесят, теперь почти в два раза меньше. Но одну бесплатную группу оставила, ведь не все могут себе позволить оплатить посещение зала, – говорит тренер.

Основной целью безвозмездных занятий является популяризация гимнастики цигун в нашем городе и, естественно, набор собственной группы. Но для участниц летних практик в парке это стало ещё и местом дополнительного общения, знакомства с новыми людьми. Ведь, по словам Татьяны, которая по образованию психолог и полтора года работала в геронтологическом кабинете, занимаясь реабилитацией людей после инсульта, почти половина представителей пенсионного возраста страдают от дефицита общения.

– Я всю жизнь в движении, всегда нахожу, чем себя занять – танцы, бассейн, спортзал. К Татьяне пришла три года назад, эти занятия для оздоровления, восстановления организма. Сначала мы полностью прорабатываем суставы, потом переходим на одну из разновидностей цигуна – «Восемь отрезков парчи», или Ба Дуань Цзинь, – рассказывает одна из постоянных участниц практик в парке, тоже Татьяна.

По словам женщины, такие тренировки дают ей энергию для дальнейшего движения.

«Движение – это жизнь, а жизнь – это движение!» – эти слова, сказанные когда-то древнегреческим философом Аристотелем, почти полностью соответствуют философии китайской гимнастики цигун. И если Аристотель говорил именно о движении физического тела, то для китайцев речь идёт о движении ци – потока энергии. В целом, поток энергии ци, или жизненной энергии, – это фундамент, на котором строится вся китайская философия. А вторая часть названия этой гимнастики гун означает работа. То есть, цигун – это работа с вашим потоком энергии. Но работа эта должна быть проделана легко, без напряжения.

– Постарайтесь подобрать приятную амплитуду, чтобы движения доставляли удовольствие. Не напрягать, не зажимать, а наоборот выполнять их потягивающие, закручивающие, – инструктирует присутствующих тренер.

Во время занятий практикующие узнают, что болезнь – это либо недостаток энергии в каком-то конкретном органе, либо её переизбыток, учатся тонкостям избавления от застойной энергии и обретению свежей и чистой. Завершает урок небольшой точечный массаж, который помогает восстановить мозговое кровообращение.

На смену бесплатной группе почти сразу же приходят участники платной. Они занимаются с Татьяной не первый год, поэтому практикуют цигун с веером, или «Учение о пурпурной бабочке», – это древнее искусство накопления и перемещения энергии пяти основных элементов: земли, воды, воздуха, огня и дерева.

Наблюдая за плавными и изящными движениями женщин, понимаешь, что никогда не поздно заняться своим здоровьем, но гораздо эффективнее беречь его с молодости, чем потом восстанавливать.

Аяужан Утеулинова

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