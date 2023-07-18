Как вычислить саркому?

Июль в медицинском календаре – это месяц осведомлённости о саркоме, важно как можно доходчивей рассказывать людям об этом злокачественном новообразовании, потому что любой вид рака лучше всего выявлять на самых ранних стадиях.

В ВКО на учёте с саркомой мягких тканей состоят порядка 200 пациентов из 13434. Злокачественную опухоль отличает быстрый рост, частые рецидивы и отдалённое метастазирование.

– Саркомы – это общее название злокачественных опухолей, которые образуются из разных типов соединительной ткани (нервная, мышечная, костная, жировая и др.), – рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением ВКО МЦОиХ, врач-хирург Наргиз Даулетбекова. – Существует более 50 типов сарком, которые могут быть сгруппированы в два основных типа: саркома мягких тканей и саркома кости. Злокачественные опухоли мягких тканей составляют 0,2–1,4% в общей структуре злокачественных новообразований человека. Преимущественная локализация сарком мягких тканей – конечности (76%), причём примерно 21% – нижние конечности и около 10% – верхние. На туловище эти опухоли локализуются в 10% случаев, на голове и шее – в 3,9%, забрюшинное пространство – 13–25%. Отличаются частым рецидивированием, ранним появлением гематогенных метастазов.

Как отметила врач, злокачественная опухоль мягких тканей имеет вид растущего малоподвижного округлого узла беловатого или жёлтовато-серого цвета с бугристой или гладкой поверхностью. «Сигналами тревоги» о возможном появлении саркомы могут быть: наличие постепенно или быстро увеличивающегося опухолевого образования в мягких тканях туловища или конечностей; ограничение подвижности имеющейся опухоли; появление опухоли, исходящей из глубоких слоёв мягких тканей; возникновение припухлости по истечении временного промежутка от нескольких недель до нескольких месяцев после травмы.

– Диагностика саркомы проводится путём осмотра онкологом, применения средств современной медицинской визуализации (ультразвуковое исследование, рентгеновская компьютерная и/или магниторезонансная томография) с последующей биопсией опухоли (трепано- или открытая биопсия), – пояснила Наргиз Даулетбекова. – Необходимость других дополнительных методов обследования определяется индивидуально. Тактика лечения выбирается в зависимости от возраста пациента, стадии заболевания, размера и локализации опухоли, морфологии и степени её дифференцировки. Основные методы лечения сарком мягких тканей – хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия.

Основополагающим фактором в лечении является прежде всего солидарная ответственность самого пациента – при появлении вышеуказанных симптомов или хотя бы одного из них следует незамедлительно обратиться к терапевту в свою СВА и попросить направление к онкологу.

Мария Симонова