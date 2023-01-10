Как учитель – учителю

Своим опытом педагогического мастерства с коллегами поделились победители республиканского конкурса «Лучший педагог – 2022».

Как рассказали в региональном центре «Шығыс» Управления образования ВКО, в работе семинара-практикума «Путь к мастерству» приняли участие свыше 60 методистов отделов образования всех городов и районов Восточно-Казахстанской области, а также заместители директоров общеобразовательных школ по методической работе и учителя-предметники.

И. о. директора регионального центра «Шығыс» УО ВКО Гульмира Джакупова рассказала участникам семинара-практикума об особенностях конкурса педагогического мастерства в Казахстане в этом году.

Так, претендовать на звание «Лучшие педагоги Казахстана» в 2023 году могут преподаватели государственных и частных общеобразовательных организаций, колледжей, лицеев, вузов, при этом педагогический стаж и возраст участников никоим образом не ограничиваются. То есть принять участие в конкурсе на звание лучшего учителя года могут как корифеи педагогики, так и начинающие учителя, вчерашние выпускники педагогических колледжей и вузов.

Модератор семинара, руководитель кабинета развития профессиональной компетентности педагогических кадров регионального центра «Шығыс» Алма Кенжебаева обратила внимание коллег, что конкурс продлится с 10 января по 10 марта. В первый месяц его работы – с 10 января по 10 февраля пройдёт заочный тур. Для его прохождения необходимо подготовить конкурсный письменный материал эссе или проекта на тему «Роль педагога в современном обществе». Потом начнётся второй этап – собственно защита конкурсных работ и проектов педагогов Казахстана, где каждый участник может проявить творчество, поделиться накопленным опытом, показать методические наработки по конкретным темам курса своего предмета или в целом раскрыть методику преподавания предмета с его авторской позиции.

Надо сказать, что немало учителей и преподавателей региона стали обладателями звания «Лучший учитель года», и своим опытом победители прошлых лет поделились с коллегами в ходе пленарного заседания и работы панельных секций.

Вторая часть семинара продолжилась работой панельных секций, где мастер-классы провели лучшие учителя области. К примеру, учитель истории КГУ «Школа-лицей №43 имени К. Нургалиева» в Усть-Каменогорске Роза Чекетаева поделилась опытом, как эффективно сделать самоанализ урока, чтобы добиться лучших результатов в преподавании. Учитель начальных классов КГУ «Областная специализированная школа-лицей для детей, одарённых в области математики, физики, информатики» Наталья Мельникова провела собственный мастер-класс по теме «Исследование в действии как инструмент для формирования предметных навыков». У учителя географии КГУ «Бозанбайская средняя школа» в Уланском районе Гульназ Жексембиновой свой взгляд на то, как можно привлечь учащихся к углублённому изучению географии. По мнению учителя, здесь отлично срабатывает метод проектной деятельности. Ребята учатся не только излагать свои мысли, но и постигают методы научного исследования, наблюдения, поиска необходимой информации. К тому же, защищая проекты, школьники развивают устную речь, учатся выступать на публику, аргументированно представлять собственную точку зрения.

Учитель казахского языка и литературы КГУ «Школа-лицей №1» в Риддере Альмира Нурсолтанова в своей педагогической практике активно применяет методы и приёмы, которые развивают в её учениках творческое начало, учитель биологии КГУ «Средняя школа № 6» Усть-Каменогорска Акмарал Джумагулова оценила возможности, которые предоставляет педагогу применение цифровых технологий на уроках.

Любопытно, что учителя разных школ и направлений широко применяют такую форму, как конкурсный урок. Этой практикой из своего опыта поделились с коллегами учитель математики КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска Быржан Ауезов и учитель начальных классов КГУ «Средняя профильная школа №45» Усть-Каменогорска Жадыра Болатқызы, представившая мастер-класс по теме «Дидактическое оснащение конкурсного урока». Учитель биологии КГУ «Средняя школа № 20 имени Ахмета Байтурсынова» Усть-Каменогорска Жанар Боранбаева имеет собственные разработки модели для урока-аукциона.

Отметим, все собранные материалы семинара-практикума, обобщившие опыт лучших педагогов области и республики, направлены в районные и городские отделы образования.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено региональным центром «Шығыс»