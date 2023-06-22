Как стать партнёром «Самрук-Қазына»?

ТОО «Самрук-Қазына Контракт» совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области, Палатой предпринимателей ВКО и ТОО «QazCloud» провели конференцию для предпринимателей региона.

В Усть-Каменогорске состоялась конференция «Развитие предпринимателей Восточно-Казахстанской области» с участием представителей, портфельных компаний фонда «Самрук-Қазына», Палаты предпринимателей ВКО и бизнес-сообщества региона.

Организатором мероприятия выступила ПП Восточно-Казахстанской области. Участие во встрече приняли более 40 производителей города и области. Им рассказали о мерах поддержки и изменениях в закупках фонда, а также о трудностях, с которыми можно столкнуться.

Усилить позиции бизнеса

Как отметил заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Дархан Рамазанов, конференция для предпринимателей с участием представителей квазигосударственного сектора всегда является значимым событием в регионах. Подобные мероприятия уже прошли в Мангистауской области, Семее, Атырау и Костанае. Теперь сотрудники портфельных компаний фонда «Самрук-Қазына» и НПП «Атамекен» представили механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей для бизнесменов ВКО.

– Цель проводимого мероприятия заключается в том, чтобы в понятной форме донести до предпринимательского сообщества информацию о том, как участвовать в закупках фонда, какие меры поддержки отечественных производителей там действуют, как работает механизм предварительного квалификационного отбора, – пояснил Дархан Рамазанов. – А также рассказать, как организовать новое производство импортируемой продукции путём получения долгосрочного гарантированного заказа посредством заключения офтейкконтракта.

По словам спикера, в 2022 году общий объём закупок фонда составил 3,7 трлн тенге, а за первое полугодие 2023 года план составляет 2,3 трлн тенге. Кроме этого, в рамках закупок фонда действует Программа импортозамещения, основной целью которой является создание новых отечественных производств путём гарантированного закупа их продукции. По результатам этой программы с 2018 года одобрено 53 проекта, заключено 360 офтейк-контрактов (контракт на выкуп ещё не произведённой продукции предприятия) на общую сумму 107 млрд тенге, что привело к созданию порядка двух тысяч рабочих мест.

– Таким образом, мы надеемся, что расширение доступа к мерам поддержки фонда усилит позиции казахстанского бизнеса, – резюмировал Дархан Рамазанов. – Также это даст импульс дальнейшему росту доли обрабатывающего сектора в структуре валового внутреннего продукта и повысит экспортный потенциал отечественной продукции.

Эффективная поддержка

В ходе серии семинаров конференции эксперты ТОО «Самрук-Қазына Контракт» презентовали инструменты поддержки отечественных производителей и рассказали, что нужно знать предпринимателю, чтобы стать поставщиком «Самрук-Қазына».

Полезный для предпринимателей блок про условия участия в программе содействия созданию новых производств открыл директор департамента импортозамещения, реестров и развития местного содержания ТОО «Самрук-Қазына Контракт» Нурлан Шарипов.

По его словам, участвовать в программе не сложно, тем более при соблюдении производителем определённых условий. Механизм офтейк-контрактов – это уникальный инструмент. На сегодняшний день он один из самых удобнейших механизмов. Программа уже получила поддержку и положительные отзывы среди представителей малого и среднего бизнеса, крупных производителей. Ведь долгосрочный контракт позволяет равномерно распределять загрузку производства и оборотный капитал.

Чтобы принять участие в этой программе, предпринимателю необходимо выбрать продукцию, которую он готов производить, составить бизнес-план и заполнить заявку на сайте ТОО «Самрук-Қазына Контракт». Далее, при одобрении проекта, после его реализации, комиссией фонда проводится анализ продукции на соответствие требованиям компаний-заказчиков. Это последний этап, по итогам которого продукция включается в перечень утверждённых проектов.

Также Нурлан Шарипов рассказал участникам о порядке прохождения предварительного квалификационного отбора (ПКО) потенциальных поставщиков, и о том, на какие ключевые моменты нужно обращать внимание перед подачей документов.

– Это абсолютно новый механизм в системе закупок фонда «Самрук-Қазына», так как в мировой практике широко используется предварительный квалификационный отбор поставщиков, – проинформировал он. – Крупнейшие зарубежные компании и фонды строят свою политику закупок именно на этой технологии.

Система ПКО позволит поставщикам продемонстрировать свои сильные стороны с точки зрения наличия ресурсов, механизмов, внедрённых систем менеджмента. Посредством обратной связи между нами, аудиторами и поставщиками этот инструмент призван ориентировать поставщиков организаций АО «Самрук-Қазына» на развитие и постоянное улучшение технических, эксплуатационных и качественных характеристик товаров, работ и услуг.

Магазин прозрачных закупок

Модуль про закупки посредством электронного магазина вызвал большой интерес у слушателей. Как заявили представители ТОО «QazCloud», электронный магазин Skstore.kz является удобной альтернативой порталу закупок «Самрук-Қазына». Потому что он даёт возможность совершения сделок в очень короткие сроки, при этом не теряя главного критерия – прозрачности проведения закупок.

Как показал в своей презентации директор департамента цифровой трансформации ТОО «QazCloud» Алибек Сабырбай, сейчас их пользователи не тратят времени на долгие согласования договоров внутри компании «Самрук-Қазына». Все процедуры осуществляются в онлайн-режиме, что очень упрощает работу. Более того, в Skstore.kz установлены минимальные сроки оплаты за поставленный товар, ускорен процесс приёма-передачи, обмена документами.

Полезная встреча

В рамках сессии «бизнес для бизнеса» представители бизнес-сообщества смогли обсудить эффективность закупочной системы и задать свои вопросы. Они узнали, как сделать закупки максимально прозрачными и сэкономить средства. Свои предложения высказали и товаропроизводители региона. По итогам конференции казахстанские бизнесмены, представляя свои компании, подчеркнули готовность к активному участию в совместных проектах национального и регионального значения.

Как отметил Дархан Рамазанов, сегодня важно, чтобы бизнес чувствовал поддержку. На таких встречах в режиме реального времени есть замечательная возможность разобрать кейсы отечественных компаний и помочь им в адаптации бизнеса к новым условиям.

Участники конференции высоко оценили уровень организации и проведения встречи. По словам директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, интерес к такому мероприятию обусловлен широким охватом, разнообразием участников, масштабностью. Это свидетельствует об актуальности затрагиваемых вопросов.

– К взаимодействию с ТОО «Самрук-Қазына Контракт» у наших предпринимателей всегда возникает много вопросов, – поделился Кайрат Мамырбаев. – На сегодняшнем мероприятии они получили полную информацию об участии в закупках, смогли задать свои вопросы и уточнить все нюансы.

Стоит отметить, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» – это казахстанский инвестиционный холдинг. Он создан в 2008 году для повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации его экономики. Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» является Правительство Республики Казахстан.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой