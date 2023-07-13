Кадры идут в районы

В Шемонаихинской районной больнице установили новое современное оборудование и пригласили на работу молодых, квалифицированных специалистов.

В областном Управлении здравоохранения отмечают, что оснащение сельских медучреждений и привлечение специалистов – основные приоритеты развития региональной медицины.

Всего несколько дней назад приступила к работе молодой врач-неонатолог Адиля Битемирова. Девушка приехала в Шемонаиху по приглашению главного врача райбольницы Бакыт Таймасовой во время весенней ярмарки вакансий, прошедшей в стенах медицинского университета Семея.

Молодой специалист считает, что сельская медицина даёт бесценный опыт, который, по её мнению, не получишь больше нигде.

В районной больнице с августа прошлого года была свободна вакансия акушера-гинеколога, недавно на это место была принята молодой врач Ажар Сейтказина.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам в Шемонаихинской районной больнице есть всё необходимое оборудование. К примеру, недавно в родильном отделении установили новый аппарат УЗИ экспертного класса для акушерских и гинекологических обследований и аппарат CPAP для искусственной вентиляции лёгких у новорождённых.

Руководство райбольницы возлагает большие надежды на прибывших специалистов.

– В наше медучреждение за последнее время пришло несколько молодых врачей, в том числе и узкопрофильных. Это результат серьёзной и целенаправленной работы руководства Управления здравоохранения области и районной больницы по привлечению молодых кадров. Начинающие врачи в полном объёме получают социальную поддержку со стороны администрации района – подъёмные выплаты и арендное жильё, – прокомментировала главный врач больницы Бакыт Таймасова.

Бахыт Сарсембаева