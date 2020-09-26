Качество жизни со знаком плюс 

В канун Дня пожилого человека ведущие специалисты ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии посетили Первомайский центр оказания специальных социальных услуг. С недавних пор онкоцентр стал неформальным куратором учреждения, а пенсионеры, проживающие в нём, – подшефными врачей-онкологов.

Прибывшие директор мед-учреждения Гульмира Сагидуллина и ведущий хирург-онколог Ербол Кусаинов провели консультативно-диагностический осмотр постояльцев медико-социального учреждения, состоящих на диспансерном учёте в онкоцентре, а также тех, у кого есть подозрения на онкопатологию. Всем даны соответствующие медицинские рекомендации.

– Одна из основных задач, которые ставят перед собой врачи нашего центра, – защита и охрана здоровья людей пожилого возраста, а именно лиц старше 65 лет, которые наиболее подвержены различным заболеваниям, в том числе и онкологическим. Стоит отметить, что специалисты онкоцентра регулярно совершают выезды в районы, что, несомненно, крайне важно, особенно в условиях отсутствия таких специалистов в районных больницах, – отметила Гульмира Сагидуллина.

Около двух месяцев назад сотрудники медико-социальной службы онкоцентра помогли пациентке четвёртой клинической группы, находящейся в трудной жизненной ситуации, обрести новый дом, новую семью в Первомайском центре оказания специальных услуг. Гульмира Сагидуллина, принимавшая непосредственное участие в судьбе женщины, встретилась с ней, осмотрела и выслушала её жалобы на состояние здоровья. Дала рекомендации – направить на консультацию к онкологу в Шемонаиху для определения степени болевого синдрома, на основании которого пересмотреть перечень лекарственных препаратов и кратность их применения.

В Первомайском центре оказания специальных услуг проживают более ста пожилых людей, оставшихся без заботы родных, из них девять человек имеют заболевания, связанные со злокачественными новообразованиями.

– Тесное сотрудничество с ведущими специалистами области является большим подспорьем для нас, – рассказывает директор Первомайского ЦОСУ Ерболат Ошакбаев. – Благодаря специалистам онкоцентра девять наших постояльцев, имеющих онкологические заболевания, находятся под постоянным квалифицированным наблюдением. Для некоторых положительно решается вопрос с проведением сложнейших операций с приглашением лучших столичных хирургов. Кроме того, своевременную помощь нам оказывают врачи других мед-учреждений. В дальнейшем мы намерены заключить соглашения с ведущими специалистами области по оказанию медицинских услуг нашим услугополучателям.

Как известно, в гости не ходят с пустыми руками. Из книжного фонда онкоцентра медики подарили местной библиотеке книги – художественную литературу советских и зарубежных писателей и поэтов, а также термопот для уютных посиделок с чаем.

Постояльцы учреждения в свою очередь преподнесли в подарок врачам сувениры собственного изготовления – бисерное дерево и шкатулку с ручной росписью. К слову, эти и другие творческие работы будут представлены на специальной выставке, которую организуют в многопрофильном центре онкологии и хирургии ко Дню пожилого человека.

– Мы уезжаем с лёгким сердцем, – поделилась своими впечатлениями в завершение визита ГульмираСагидуллина. – Здесь созданы прекрасные условия для полноценного проживания пожилых людей. Для поддержания их здоровья есть оснащённый зал ЛФК, массажный и стоматологический кабинеты, комната релаксации. Грамотно организован досуг постояльцев, что делает буквально каждый их день интересным и запоминающимся.

Аида Жумекенова

Шемонаихинский район