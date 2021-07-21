Качество и надёжность

В текущем году в Риддере завершится реконструкция свыше 50 километров канализационных и водоснабжающих сетей.

Два года назад в Риддере началась реализация проекта «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города Риддера ВКО». Подрядной организацией выступило ТОО «Востоквзрывпром».

По данным городского акимата, общая стоимость проекта составляет 3419,3 млн тенге. Источники финансирования – республиканский и областной бюджет. Завершение работ запланировано на конец текущего года.

Проектом предусмотрена реконструкция участков водоводов и сетей водоснабжения (48,12 км), существующих коллекторов и канализационных сетей (6,56 км), расположенных на территории моногорода.

Также предусматривается реконструкция 27 участков канализационных коллекторов с заменой железобетонных элементов колодцев.

Ожидается, что реконструкция очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения позволит создать более комфортные условия проживания, обеспечить дальнейший рост инфраструктуры и санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Вместе с тем в результате масштабной реконструкции повысится качество воды и надёжность системы водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 7 июля 2021 года, произведена реконструкция 18,885 км сетей водоснабжения, 2,605 км канализации, установлено 192 колодца.

Например, по улице Быструшинской произведена реконструкция 1,5 км водопроводных сетей и выполнено 1,5 км подводок к домам. Установлено 50 колодцев..

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер