К вершинам врачебного искусства

Нейрохирурги областного Центра матери и ребёнка проводят уникальные операции, требующие ювелирного мастерства.

Для оказания нейрохирургической помощи детям врач должен обладать особыми умениями, поскольку организм ребёнка имеет повышенную чувствительность к различным оперативным вмешательствам. Операции на головном и спинном мозге, периферических нервах считаются верхом врачебного искусства.

Уровень медицины Восточного Казахстана сегодня полностью отвечает требованиям лечения заболеваний повышенной сложности. Значительную роль играет и то, что в клиниках применяется новейшее оборудование, позволяющее делать операции менее травматичными, врачи регулярно проходят обучение за рубежом.

Однако квалифицированного навыка одного врача недостаточно. Успешное лечение детей – результат коллективной работы, считает заведующий отделением нейрохирургии ЦМиРа Талант Арыстанбеков.

Это важное подразделение детского медучреждения было открыто в 2005 году, став третьим в стране отделением детской нейрохирургии. Сегодня количество детей, получивших шанс на здоровую жизнь, исчисляется сотнями.

В отделении нейрохирургии проходят лечение дети с различными тяжёлыми черепно-мозговыми травмами, начиная с новорождённых. По словам врачей, каждый случай – уникален.

Основное внимание уделяется лечению спинальной патологии, такой как врождённая грыжа спинного мозга. Это самые сложные высокотехнологичные манипуляции, проводимые под микроскопом.

– Работая в тесном контакте с блоком родовспоможения, мы стараемся сразу же оперировать новорождённых с нейрохирургическими дефектами, – поясняет заведующий отделением. – К примеру, часто встречается врождённая грыжа позвоночника с различным уровнем патологии. Раньше диагноз «Гидроцефалия» звучал как приговор. Сейчас с этим недугом успешно справляются нейрохирурги ЦМиРа.

Девятилетняя Вика Шнейгербергер, жительница Алтая, проходит лечение в этом отделении с самого рождения. В 2013 году ей сделали операцию по шунтированию грыжи позвоночника. Спустя шесть лет девочке была проведена операция по фиксации позвоночника. Сейчас она вместе с мамой проходит реабилитацию в ЦМиРе.

Анна Шарапова говорит, что благодаря лечению состояние дочери значительно улучшилось.

– После операции она начала сидеть, зрение стало потихоньку восстанавливаться. Врачи и медсёстры медцентра оказывают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Главное – лечение абсолютно бесплатное, все расходы покрываются за счёт средств ФСМС, – рассказала женщина.

Сегодня отделение нейрохирургии оснащено оборудованием последнего поколения. К примеру, микроскоп Leica позволяет увидеть во время операции кровеносные сосуды пациента в ангиорежиме, что помогает нейрохирургам удалять нейрохирургические опухоли, расположенные в труднодоступных местах.

Ещё одно новшество, которым гордятся нейрохирурги, – освоение операций в лечении врождённой патологии тетеринг-синдрома (синдром фиксированного спинного мозга). Раньше пациентов с таким диагнозом направляли в республиканские центры, им приходилось длительное время ждать своей очереди. Сейчас квалифицированную помощь можно получить в Усть-Каменогорске.

Два года назад известный алматинский нейрохирург Азамат Жаилганов провёл в отделении нейрохирургии мастер-класс для восточноказахстанских коллег.

– Тогда при поддержке детского омбудсмена Аружан Саин прооперировали десятерых детей с ДЦП из Аягозского центра оказания специальных социальных услуг, – рассказывает Талант Арыстанбеков. – После этих операций у ребят улучшилась работа опорно-двигательного аппарата. Сейчас этот метод у нас поставлен на поток. Большинство клиник остерегается делать подобные операции, так как они считаются наиболее сложными – каждая из них длится не менее шести часов.

Врач отмечает, что детская черепно-мозговая травма очень опасна.

– Если раньше к нам в отделение поступали маленькие пациенты с травмами от падающих на них предметов, то в последнее время участились случаи выпадения малышей из окон с москитными сетками. Серьёзное повреждение мозга может произойти даже при падении с дивана, не то что с высоты нескольких этажей.

Заведующий отделением отмечает, что в последнее время количество детей, рождающихся с нейрохирургическими дефектами, снижается.

– Это, безусловно, положительный показатель генетического фонда, – говорит Талант Арыстанбеков. – Раньше с такими диагнозами, как грыжа позвоночника, гидроцефалия, рождались два-три ребёнка в неделю. Сейчас врождённые дефекты генетики выявляют на ранних сроках созревания эмбриона и рекомендуют прерывать беременность.

Наука не стоит на месте, интервенционная нейрохирургия шагнула далеко вперёд. Высокотехнологичные методы применяются при сосудистых патологиях, возникающих после перенесённого инсульта, аневризме головного мозга, ангиоме.

Ещё каких-то несколько лет назад в отделение детской нейрохирургии поступали дети в тяжёлом состоянии после кровоизлияния в мозг – с разрывом аневризмы. Сейчас патологию можно выявить на ранних стадиях с помощью МТР и предупредить осложнения заболевания.

Недавно отделение нейрохирургии заключило меморандум с городской больницей № 1 о проведении операций на имеющихся там ангиографах.

Как пояснил заведующий отделением, кровоизлияния в мозг у детей встречаются редко, поэтому приобретать в ЦМиР этот дорогостоящий аппарат нет острой необходимости.

В ближайшем будущем восточноказахстанские нейрохирурги планируют освоить и внедрить в свою практику передовые методы лечения эпилепсии, выращивание стволовых клеток и так далее.

– Существует множество современных методов лечения эпилепсии, – говорит заведующий отделением. – Недавно команда врачей из нашего региона прошла обучение в лучших клиниках Израиля, где мы научились устанавливать электростимуляцию на блуждающий нерв при эпилепсии. Далее в наших планах выращивание стволовых клеток, что должно позитивно отразиться на лечении у детей многих заболеваний.

Стоит отметить, что квалификация восточноказахстанских нейрохирургов сегодня высоко оценивается на республиканском уровне, и многие специалисты из других регионов заимствуют их ценный опыт.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ФСМС ВКО