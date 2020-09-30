К успеху по чёткому алгоритму 

Темирлан Байболов из Усть-Каменогорска завоевал серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике.

В этом году 32-я Международная олимпиада по информатике состоялась в режиме онлайн. Традиционно это соревнование собирает на своей площадке сильнейших молодых программистов со всего мира. На этот раз в олимпиаде принимали участие команды из более 80 стран.

В составе национальной сборной Казахстана выступали учащиеся, показавшие лучшие результаты в республиканском отборочном туре. Среди них был многократный победитель республиканских, а также престижных международных олимпиад, выпускник Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска Темирлан Байболов. К слову, участвовал он в этом состязании второй раз.

Участники международной олимпиады в двух турах постарались продемонстрировать свои знания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, выполняя алгоритмические задачи.

В результате Темирлан Байболов стал обладателем серебряной медали, достойно защитив честь страны на мировой арене.

Отметим, работы школьников оценивало международное жюри, состоящее из представителей стран-участниц.

Баян Аскар