Изучаем казахский вместе

Любое общение начинается со знакомства. Поэтому мы посчитали, что будет уместно представить вниманию читателей следующий урок по изучению казахского языка на тему «Знакомство» («Танысу»).

Напомним, областная газета «Рудный Алтай» совместно с Восточно-Казахстанским лингвистическим центром запустила серию уроков по изучению казахского языка. Теперь базовые знания можно получить, читая любимую газету.

На первом занятии вы узнали, как приветствовать собеседника и прощаться с ним. Сегодня мы продолжим осваивать основы общения на казахском языке, а именно узнаем, как спросить имя человека и как представиться самому. В этом нам поможет преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асем Мамыранова.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ:

Есім Имя Мені ң Мой Мені ң есімім Моё имя Аты — ж ө ні Имя и отчество Мені ң аты — ж ө нім Моё имя и отчество Сізді ң аты — ж ө ні ң із кім ? Как ваше имя и отчество? Сізбен танысу ғ а бола ма ? Можно с вами познакомиться? Мені ң сізбен таныс қ ым келеді Я хочу познакомиться с вами Ө зімді таныстыру ғ а р ұқ сат еті ң із Разрешите представиться Сізбен досымды таныстыру ғ а р ұқ сат еті ң із Разрешите представить вам моего друга Таныс болы ң ыздар Будьте знакомы Біз енді таныс болды қ Теперь мы знакомы Мен сізді бір жерден к ө рген сия қ тымын Кажется , я вас где — то видел Мен сізбен таныс қ аныма қ уаныштымын ! Я рад познакомиться с вами !

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– Сәлеметсіз бе! Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Менің аты-жөнім Азамат Қайратұлы.

– Сәлеметсіз бе! Өте қуаныштымын!

– Сіздің аты-жөніңіз кім?

– Менің аты-жөнім Степанова Наталья Владимировна.

– Наталья Владимировна, сізбен досымды таныстыруға рұқсат етіңіз. Досымның аты-жөні Ернар Ерікұлы.

– Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын.

– Мүмкін. Біз енді таныс болдық.

– Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын!

– Мен де.

– Келесі кездескенше, сау болыңыз.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников