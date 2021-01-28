Изучаем казахский вместе
Будем знакомы!
Любое общение начинается со знакомства. Поэтому мы посчитали, что будет уместно представить вниманию читателей следующий урок по изучению казахского языка на тему «Знакомство» («Танысу»).
Напомним, областная газета «Рудный Алтай» совместно с Восточно-Казахстанским лингвистическим центром запустила серию уроков по изучению казахского языка. Теперь базовые знания можно получить, читая любимую газету.
На первом занятии вы узнали, как приветствовать собеседника и прощаться с ним. Сегодня мы продолжим осваивать основы общения на казахском языке, а именно узнаем, как спросить имя человека и как представиться самому. В этом нам поможет преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асем Мамыранова.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ:
|Есім
|Имя
|Менің
|Мой
|Менің есімім
|Моё имя
|Аты—жөні
|Имя и отчество
|Менің аты—жөнім
|Моё имя и отчество
|Сіздің аты—жөніңіз кім?
|Как ваше имя и отчество?
|Сізбен танысуға бола ма?
|Можно с вами познакомиться?
|Менің сізбен танысқым келеді
|Я хочу познакомиться с вами
|Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз
|Разрешите представиться
|Сізбен досымды таныстыруға рұқсат етіңіз
|Разрешите представить вам моего друга
|Таныс болыңыздар
|Будьте знакомы
|Біз енді таныс болдық
|Теперь мы знакомы
|Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын
|Кажется, я вас где—то видел
|Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын!
|Я рад познакомиться с вами!
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– Сәлеметсіз бе! Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Менің аты-жөнім Азамат Қайратұлы.
– Сәлеметсіз бе! Өте қуаныштымын!
– Сіздің аты-жөніңіз кім?
– Менің аты-жөнім Степанова Наталья Владимировна.
– Наталья Владимировна, сізбен досымды таныстыруға рұқсат етіңіз. Досымның аты-жөні Ернар Ерікұлы.
– Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын.
– Мүмкін. Біз енді таныс болдық.
– Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын!
– Мен де.
– Келесі кездескенше, сау болыңыз.
Гульжан Естаева
Фото из открытых источников