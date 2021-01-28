Образование

Изучаем казахский вместе

Будем знакомы! 

28.01.2021
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Любое общение начинается со знакомства. Поэтому мы посчитали, что будет уместно представить вниманию читателей следующий урок по изучению казахского языка на тему «Знакомство» («Танысу»). 

Напомним, областная газета «Рудный Алтай» совместно с Восточно-Казахстанским лингвистическим центром запустила серию уроков по изучению казахского языка. Теперь базовые знания можно получить, читая любимую газету. 

На первом занятии вы узнали, как приветствовать собеседника и прощаться с ним. Сегодня мы продолжим осваивать основы общения на казахском языке, а именно узнаем, как спросить имя человека и как представиться самому. В этом нам поможет преподаватель Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асем Мамыранова. 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ: 

Есім  Имя 
Менің  Мой 
Менің есімім  Моё имя 
Атыжөні  Имя и отчество 
Менің атыжөнім  Моё имя и отчество 
Сіздің атыжөніңіз кім  Как ваше имя и отчество? 
Сізбен танысуға бола ма  Можно с вами познакомиться? 
Менің сізбен танысқым келеді  Я хочу познакомиться с вами 
Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз  Разрешите представиться 
Сізбен досымды таныстыруға рұқсат етіңіз  Разрешите представить вам моего друга 
Таныс болыңыздар  Будьте знакомы 
Біз енді таныс болдық  Теперь мы знакомы 
Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын  Кажетсяя вас гдето видел 
Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын!  Я рад познакомиться с вами! 

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– Сәлеметсіз беӨзімді  таныстыруға рұқсат етіңізМенің аты-жөнім Азамат Қайратұлы. 

– Сәлеметсіз беӨте қуаныштымын! 

– Сіздің аты-жөніңіз кім? 

– Менің аты-жөнім Степанова Наталья  Владимировна. 

– Наталья Владимировна, сізбен досымды таныстыруға рұқсат етіңізДосымның аты-жөні Ернар Ерікұлы. 

– Мен сізді бір жерден көрген сияқтымын. 

– МүмкінБіз енді таныс болдық. 

– Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын! 

– Мен де. 

– Келесі кездескеншесау болыңыз. 

Гульжан Естаева 

Фото из открытых источников

28.01.2021
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