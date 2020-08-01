Изменить всё за 90 дней

Поучаствовать в уникальном проекте «Мой экослед» приглашают молодых людей со всей страны.

На протяжении долгих лет охрана окружающей среды остаётся актуальной темой для всего мира. Не может не радовать, что с каждым днём количество людей, неравнодушных к экологическим проблемам, увеличивается. К тому же больше становится и разнообразных путей решения подобных злободневных вопросов. Одним из них может стать республиканский молодёжный экомарафон «Мой экослед», который стартует уже 1 августа.

Проект направлен на помощь молодым активистам от 12 до 25 лет в плане освоения и развития полезных экологических привычек, навыков для сохранения природы. В результате у них появится возможность оставить экологический след на планете и взглянуть на своё окружение с новой стороны.

Продлится экомарафон 90 дней. В течение этого времени участники будут выполнять увлекательные задания, получать полезные знания и советы от профессионалов-экологов, находить новых друзей и единомышленников. Для них организуют серию вебинаров, в том числе на основе материалов по образованию в интересах устойчивого развития ЮНЕСКО, с участием экспертов в сфере экологии.

Они не только познакомятся поближе с принципами zero waste (ноль отходов), которые помогут свести к минимуму количество отходов путём многоразового использования предметов и вещей, а также способами раздельного сбора и сортировки мусора, но и смогут применять эти методы в повседневной жизни и продвигать экологически важные инициативы в своём городе.

Организаторами масштабного марафона выступают Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, а также Ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER.

Регистрация продлится до 1 августа. Для того чтобы стать участником, нужно отправить сообщение в WhatsApp на номер 87003943232 с текстом «Чистая планета начинается с меня!»

Баян Аскар