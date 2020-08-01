Изменить всё за 90 дней

Экология

Поучаствовать в уникальном проекте «Мой экослед» приглашают молодых людей со всей страны.Изменить всё за 90 дней

На протяжении долгих лет охрана окружающей среды остаётся актуальной темой для всего мира. Не может не радовать, что с каждым днём количество людей, неравнодушных к экологическим проблемам, увеличивается. К тому же больше становится и разнообразных путей решения подобных злободневных вопросов. Одним из них может стать республиканский молодёжный экомарафон «Мой экослед», который стартует уже 1 августа.

Проект направлен на помощь молодым активистам от 12 до 25 лет в плане освоения и развития полезных экологических привычек, навыков для сохранения природы. В результате у них появится возможность оставить экологический след на планете и взглянуть на своё окружение с новой стороны.

Продлится экомарафон 90 дней. В течение этого времени участники будут выполнять увлекательные задания, получать полезные знания и советы от профессионалов-экологов, находить новых друзей и единомышленников. Для них организуют серию вебинаров, в том числе на основе материалов по образованию в интересах устойчивого развития ЮНЕСКО, с участием экспертов в сфере экологии.

Они не только познакомятся поближе с принципами zero waste (ноль отходов), которые помогут свести к минимуму количество отходов путём многоразового использования предметов и вещей, а также способами раздельного сбора и сортировки мусора, но и смогут применять эти методы в повседневной жизни и продвигать экологически важные инициативы в своём городе.

Организаторами масштабного марафона выступают Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, а также Ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER.

Регистрация продлится до 1 августа. Для того чтобы стать участником, нужно отправить сообщение в WhatsApp на номер 87003943232 с текстом «Чистая планета начинается с меня!»

Баян Аскар

 

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