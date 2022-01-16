Избраны народом

В прошлом году состоялись первые в истории Казахстана прямые выборы акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов. В области данное событие затронуло 99 избирательных округов.

Напомним, 25 июля 2021 года в ходе прямых выборов жители Восточного Казахстана избрали 77 акимов сельских округов. После были избраны ещё 22 акима, чьи полномочия заканчивались в 2021 году. Об итогах выборов рассказали в областной избирательной комиссии.

По данным председателя Восточно-Казахстанского избиркома Ерсаина Набиева, оснований о признании выборов недействительными или проведения повторных выборов не было. Всего в избирательные бюллетени было внесено 304 кандидата. 108 кандидатов выдвинуты политическими партиями. Все политические партии приняли участие в выборах.

Вместе с тем наибольшее количество кандидатов были самовыдвиженцы – 64 процента от общего числа кандидатов. Кандидатов, выдвинутых по рекомендации акимов городов и районов, не было. В Берёзовском сельском округе Глубоковского района кандидаты выдвигались только самовыдвижением.

Наибольшее количество кандидатов – по четыре – было в трёх сельских округах – в Ушановском сельском округе Глубоковского района, Белкарагайском сельском округе Катон-Карагайского района и Маканчинском сельском округе Урджарского района.

– Из 99 избранных акимов 21 работает на государственной службе, 53 – действующие акимы, шесть представителей коммерческих структур, 13 работников бюджетных организаций, два пенсионера, три временно не работающих, один представитель неправительственной организации и работник крестьянского хозяйства. При этом акимами стали 10 женщин, – уточнил Ерсаин Набиев.

Средний возраст избранных 47 лет. При этом два акима в возрасте до 29 лет – Владимир Молотков – аким Малеевского сельского округа и Дархан Толеуханов – аким Айыртауского сельского округа. Самых возрастных акимов тоже два – им по 61 году. Один из них, Советкан Калиев, возглавил Маканчинский сельский округ Урджарского района. Второй – Кенжебай Толегенов стал акимом Баршатасского сельского округа Аягозского района.

Из избранных 99 акимов 95 выдвинуты политическими партиями. Четверо акимов – самовыдвиженцы.

Дарья Антон