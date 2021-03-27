Из огня да в полымя

О ситуации с пожарами в регионе и готовности к паводковому периоду рассказали сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Долгожданное весеннее потепление так и не пришло в Восточный Казахстан – март принёс с собой не солнечную тёплую погоду, а новые заморозки и обильные снегопады. Это существенно добавило работы спасателям области – ведь из-за таких погодных условий увеличилось количество пожаров и случаев отравления угарным газом, а большое количество выпавших осадков повлияло на ситуацию с паводками.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев отметил, что с начала отопительного сезона в жилом секторе произошло 648 пожаров, что на 5,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате пожаров погибло 36 человек и 11 – от угарного газа. По информации спасателей, в 70 процентах причиной отравления стало несоблюдение требований пожарной безопасности, несвоевременная чистка дымоходов, закрытие заслонок, а также нарушение целостности конструкции печи.

Участились пожары и случаи отравления угарным газом на территориях дачных участков и садоводческих сообществ. С начала отопительного периода 4,6 процента пожаров (от общего количества зарегистрированных в жилом секторе) приходятся именно на дачи. Дело в том, что некоторые граждане переоборудуют дачные домики для зимнего проживания без соблюдения норм, требований пожарной безопасности, что в последующем и приводит к печальным последствиям.

Для обеспечения пожарной безопасности сотрудники департамента ежедневно осуществляют подворный обход. С начала отопительного сезона охвачен 401 951 дом и 558 867 жителей. Также специалистами выявлено 166 993 жилых дома с нарушениями правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения. Так, по Восточному Казахстану зарегистрировано 13 684 жилых дома, где проживают многодетные, малоимущие семьи, одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной социальной помощи. В этих домах с начала отопительного сезона пожарные установили 3086 датчиков, из них 3006 – угарного газа, 70 – природного газа, 10 – дымовых. Помимо этого, планируется установить еще 206 сигнализаторов.

Начальник Управления по ЧС города Усть-Каменогорска Андрей Андрейко сообщил, по данным филиала РГП «Казгидромет», глубина промерзания почвы в областном центре составила 72 см, при этом высота снежного покрова достигает 33 см. С административной территории города вывезено более 145 тысяч кубических метров снега. В Усть-Каменогорске в паводкоопасной зоне находятся 954 дома (2407 человек). Осуществляется ежедневный мониторинг хода исполнения плана противопаводковых мероприятий на зимне-весенний период 2021 года.

Например, произведена очистка каналов протяжённостью 30 километров, 24 километров арычных систем и двух километров устройств водоотводных каналов. В период повышения температуры наружного воздуха с уличных сетей и дорожных полотен при помощи техники откачано более двух тысяч кубических метров воды.

– На территории Усть-Каменогорска заблаговременно создано восемь пунктов временного размещения вместимостью 835 человек. Для проведения противопаводковых мероприятий в готовности находится 195 единиц спецтехники и более 200 человек личного состава, 63 мотопомпы и четыре пожарно-насосных станции, 26 плавательных средств, – отметил Андрей Андрейко.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников