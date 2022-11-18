Итоги в точных цифрах

Большая часть 2022 года позади. Во всех городах и районах за это время проделана немалая работа. Аягозский район не стал исключением.

Об итогах социально-экономического развития за девять месяцев этого года рассказали в акимате Аягозского района.

ОБЪЁМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Драйвером развития экономики Аягозского района является промышленность. За январь-сентябрь текущего года объём промышленной продукции в действующих ценах здесь составил 271162,3 млн тенге, а в прошлом году – 154311,7 млн тенге. Темп роста – 175,7 процента.

При этом объём продукции обрабатывающей промышленности достиг 47517,4 млн тенге, или 120,6 процента к соответствующему периоду 2021 года. К слову, в прошлом году этот показатель фиксировался на уровне 39025,3 млн тенге.

– Общий объём продукции сельского хозяйства за девять месяцев этого года составил 32132,2 млн тенге, что больше на 5037,4 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Темп роста – 118,6 процента, – информирует акимат Аягозского района.

Объём розничного товарооборота за отчётный период возрос до 15556,9 млн тенге, увеличившись на 2571,3 млн тенге. Темп роста составил 119,8 процента. Добавим, в настоящее время в районе насчитывается 4265 субъектов малого и среднего предпринимательства.

ДОХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Отмечается повышение собственных доходов местного бюджета за январь-сентябрь 2022 года – 10105,0 млн тенге. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 123,9 процента.

Инвестиции в основной капитал составили 85431,9 млн тенге – на 83,6 процента, или 16727,8 млн тенге меньше, чем годом ранее. В предыдущем году объём инвестиций за январь-сентябрь был 102159,7 млн тенге.

Объём строительных работ составил 27692,9 млн тенге, что ниже на 59 процентов, или 19278,6 млн тенге к аналогичному периоду 2021 года. Итог прошлого года – 46971,6 млн тенге.

По данным районного акимата, причина снижения объёмов строительных работ и инвестиций в основной капитал связана с завершением строительных работ по проекту расширения Актогайского горно-обогатительного комбината.

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ПОСТРОЙКИ

За отчётный период в Аягозском районе ввели в эксплуатацию 11977 квадратных метров жилья, а в предыдущем году – 68948.

В сравнении с прошлым годом показатели снизились из-за того, что в 2021 году были построены общежития ТОО «Kaz Minerals» общей площадью 52236 квадратных метров и политехнического колледжа города Аягоза на 104 места площадью в 2900 квадратных метров.

Кроме того, возведены индивидуальные жилые дома: частными застройщиками по региональной программе «Одноэтажный Восток» – 9634 квадратных метра и за счёт населения – 8500 квадратных метров.

– Ожидается, что в текущем году этот показатель несколько снизится из-за отсутствия масштабного строительства, – добавили в районном акимате.

ЕСЛИ НУЖНА РАБОТА…

Значительное внимание в районе уделяют трудоустройству населения. За девять месяцев 2022 года в уполномоченные органы по вопросам занятости обратились 2243 человека, то есть почти на треть больше, чем в прошлом году. Количество безработных, состоящих на учёте, составило 334 человека.

– Для обеспечения местного населения работой в этому году было создано 1059 новых рабочих мест, а в прошлом году – 1176 мест. Всего с начала года трудоустроен 971 человек, или 78 процентов к аналогичному периоду 2021 года (1245 человек), – говорится в сообщении акимата Аягозского района. –Также 303 человека участвовали в оплачиваемых общественных работах, в предыдущем году количество участников составляло 365 человек.

Отметим, согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата местных работников увеличилась на 22,6 процента и составила 333900 тенге. Это больше на 56797 тенге по сравнению с уровнем прошлого года.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Аягозский район