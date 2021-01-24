IT-центры – маяки знаний

В регионе активно продолжается реализация республиканского проекта «Жас маман» по модернизации материально-технической базы колледжей.

Напомним, в целях модернизации учреждений ТиПО и внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов в ВКО в проекте участвуют десять базовых колледжей по девяти ведущим отраслям экономики, в том числе Усть-Каменогорский высший политехнический колледж, который является одним из лучших в своей сфере.

– Охвачены такие направления, как энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и металлургия, – отметил директор Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Исатай Исин. – Пять колледжей-участников проекта, в том числе наш, в прошлом году осуществили закуп современного оборудования.

В 2021 году всё внимание будет направлено на сферы геологии, строительства, сервиса, связи и телекоммуникаций. В рамках проекта будут оснащены ещё пять центров компетенций с концентрацией в них нового оборудования и техники по стандартам WordSkills.

Таким образом, на базе центров компетенций студенты из других колледжей проходят обучение на оборудовании, соответствующем мировым стандартам, производственную практику и готовятся к чемпионатам WordSkills. Для повышения уровня мастерства инженерно-педагогических работников колледжей проводятся курсы повышения квалификации и семинары.

В целях удовлетворения запросов рынка в квалифицированных кадрах и повышения уровня знаний и компетенций выпускников колледжей в Усть-Каменогорском высшем политехническом колледже обучают более тысячи студентов по шести специальностям из девяти колледжей региона.

– В прошлом году для приобретения высокотехнологичного оборудования по проекту «Жас маман» из республиканского бюджета выделено 245 миллионов тенге, – отметил Исатай Исин. – Мы закупили оборудование ведущих зарубежных компаний Festо, Lenze, Cisco, Siemens, Fischertechnik, SchneiderElectric, Optimum и др. Благодаря госсоцзаказу многие ребята обучаются бесплатно, получают стипендию, питание и бесплатный проезд.

В том, что ребята талантливые, нет сомнения. К примеру, студенты спроектировали и собрали робота для подрядчика компании «Казцинк» НТЦ «Востоктехносервис», который может производить осмотр труднодоступных участков шахт и газоходов, а также разработали мобильное приложение для детей-аутистов, проекты по 3D-моделированию, электроснабжению цехов, разработке сайтов. Имеются наработки по 1С-программированию в рамках программы «IT-решения для бизнеса».

В работе центра компетенций акцент сделан на интересные для молодёжи направления – робототехнику, программирование и 3D-моделирование. Студенты могут с лёгкостью собрать мобильного робота или мини-конвейер – эта автоматизированная система представляет собою аналог действующей линии на производстве.

Стоит отметить, что среди студентов колледжа есть победители национальных чемпионатов WordSkills, они входили в состав сборной области, представляя регион по компетенциям «Электроника» и «Электромонтаж». Также победители представляли команду Казахстана на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани.

Представители ТОО «Elsim» выразили свою готовность приобрести оборудование, чтобы совместно готовить специалистов для работы на новейшем промышленном оборудовании.

Условия современного рынка труда таковы, что каждый работодатель заинтересован в привлечении специалистов, знающих новые технологии, внедрённые в производство. Неудивительно, что выпускники колледжа востребованы на рынке труда и потенциальные работодатели трудоустраивают ребят по профилю.

В рамках проекта «Жас маман» ежегодно планируется обучать более одиннадцати тысяч студентов 65 колледжей региона по 22 специальностям на обновлённом оборудовании мирового класса.

Ева Ким

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