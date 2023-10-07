История в цифровом формате

Компания «Казцинк» представила новый культурный проект – музей горно-металлургической истории Риддера.

В обновлённом общественно-образовательном пространстве можно будет в современном цифровом формате познакомиться с историей становления горного дела в городе, начиная с открытия месторождения полиметаллических руд до создания одного из самых современных рудников Казахстана.

Экспозиция существовала и раньше, но сейчас основной акцент в ней делается на мультимедийных средствах. С помощью специально отснятых роликов и фильмов посетителям музея показывают развитие города и его бурный индустриальный рост, знакомят с наиболее важными достижениями риддерцев за полтора века. Видео с анимациями рисунка песком на стекле с первых же секунд захватывает воображение смотрящего, отправляя его блуждать по верховьям реки Ульба вместе с первыми геологоразведчиками, строить поселения вокруг рудника и воздвигать заводы.

– По велению времени, запросов современного общества большинство материалов переведено в цифровой формат. Сейчас есть непосредственная возможность через QR-коды познавать историю города, в том числе связанную с историей «Казцинка», поэтому от лица всех жителей Риддера выражаю благодарность компании. Думаю, этот музей будет любимым местом посещения не только для школьников, но и для каждого риддерца, – отметил на открытии экспозиции аким города Риддера Даулет Батырбаев.

Все секции экспозиции распределены тематически, по блокам, в соответствии с тем, как проходят производственные процессы на «Казцинке»: добыча, обогащение, металлургия и вспомогательное производство. Помимо цифрового контента здесь можно увидеть образцы руды, которые добывают в Риддере. Также в музее сохранилась и историческая часть, в которой представлены специальные инструменты и элементы оборудования, которыми горняки пользовались десятилетия назад. Это механические приборы, с которыми работали примерно в шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия: теодолиты, нивелиры, визерные марки. Все они использовались для визирования по направлениям и поиска-разведки полезных ископаемых, которые добываются на рудниках города.

– Думаю, что музей станет центром притяжения для риддерской молодёжи. Ребята, которые обучаются в вузах и колледжах, смогут посещать его и наглядно видеть то, как развивается сфера металлургии, горно-добывающей промышленности, будут понимать, что это очень современная, технологичная отрасль, где можно построить карьеру, – говорит начальник Управления по связям с общественностью Евгений Фоминых.

Особая гордость музея – это объёмный макет Долинного рудника, одного из наиболее современных в Казахстане. В нём соблюдены все реальные масштабы, экспонат позволяет увидеть, как выглядит производство не только на поверхности, но и под землёй.

В «Казцинке» отмечают, что создание такого музея подытожило один из важных исторических этапов развития горнодобывающих, металлургических и машиностроительных подразделений компании в Риддере.

– Это особенный город для «Казцинка», – комментирует исполнительный директор по административным вопросам компании Андрей Лазарев. – Практически каждый житель так или иначе связан с нами. Поэтому мы постарались создать здесь особое пространство для гостей, где история оживает. Этот проект – наш способ подарить Риддеру нечто яркое, современное и увлекательное. Надеюсь, посетители по достоинству оценят достижения казцинковцев и вдохновятся историей наших общих побед.

Аяужан Утеулинова