История победителя

В этом году Казахстан отмечает 70-летие со дня рождения выдающегося спортсмена, призёра московской Олимпиады-1980, Героя Труда Казахстана, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемпирова.

О неоценимом вкладе Жаксылыка Ушкемпирова в развитие отечественного спорта рассказали его коллеги.

– Первый раз я встретился с Жаксылыком в 1968 году, – вспоминает мастер спорта по классической борьбе Кайырбек Масалимов. – Я уже два года учился в Семипалатинском зооветеринарном институте, когда Жаксылык только поступил на зоотехнический факультет.

Семипалатинский зооветинститут в те годы ввёл в учебную программу для студентов спортивные дисциплины. И вместо обычных занятий физической культурой проходили тренировки по боксу, борьбе и другим видам спорта.

– В то время наш тренер набирал молодых людей в новую группу по борьбе и попросил меня найти подходящих парней, – рассказал Кайырбек Масалимов. – В одно утро я увидел Жаксылыка в раздевалке и толкнул его. Нарочно. Увидел, что он крепко стоит на ногах и решил, что он подойдёт. Спросил у него: «Хочешь на борьбу?» Он согласился и в этот же день пришёл на тренировку.

Жаксылык Ушкемпиров очень скоро показал себя сильным спортсменом, и его подготовкой занялся знаменитый тренер по вольной борьбе Владимир Лювунхай. В 1971 году молодой спортсмен стал чемпионом Казахстана по вольной борьбе. Но вскоре снова вернулся в классическую борьбу. Через полтора года он стал бронзовым призёром чемпионата Советского Союза по греко-римской борьбе. А в 1975 году завоевал победу в Спартакиаде народов СССР.

– Всё шло к тому, чтобы Жаксылыка пригласили на Олимпиаду, но его почему-то не взяли, – вспоминает Кайырбек Масалимов. – Он тогда едва ли не разочаровался в спорте, жалел, что не остался в сборной по вольной борьбе, даже хотел вовсе бросить спорт. В конце 1970-х я уже работал ветврачом в Катон-Карагайском районе. Пригласил его тогда в деревню отдохнуть. Я видел, что он вымотан – за год он участвовал в семи соревнованиях разных уровней. Мы были на Бухтарме, на Рахманы ездили, даже в Берели побывали. Целый месяц отдыхали.

Отдых ощутимо пошёл борцу на пользу. В это же время он получил приглашение на Олимпиаду в Москве и одержал уверенную победу. Тогда же он стал вторым призёром чемпионата Европы. Спустя год молодой спортсмен стал чемпионом мира, а в 1982 году – вторым призёром Кубка мира.

Позже, в начале 90-х, Жаксылык Ушкемпиров работал тренером по классической борьбе, а параллельно решил заняться бизнесом. В привычной для него среде сельского хозяйства. Начинал с разведения коз и овец, потом появились лошади, крупный рогатый скот. Очень скоро его хозяйство стало одним из крупнейших в районе…

В 2014 году имя Жаксылыка Ушкемпирова было увековечено в Зале славы FILA. В 2017 году Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев присвоил Жаксылыку Ушкемпирову звание Героя Труда Казахстана. Также заслуженный житель области был удостоен ордена «Знак Почёта» и казахстанских орденов «Құрмет» и «Барыс» 1 степени. В 2020 году награждён медалью «Халық алғысы».

Жаксылыка Ушкемпирова не стало в августе 2020 года. Организм олимпийского чемпиона не смог победить коронавирус…

– Он внёс очень большой вклад в развитие тогда ещё Семипалатинской области, Восточного Казахстана в целом, – говорит коллега Жаксылыка Ушкемпирова мастер спорта по классической борьбе Есенгельды Торежанов. – Он был выдающимся спортсменом и тренером. Принимал активное участие в строительстве спортивного комплекса единоборств «Жекпе жек» в Усть-Каменогорске. Я думаю, что о его заслугах будут помнить и гордиться им.

Стоит отметить, что жизненный и спортивный путь выдающегося борца стал основой для сценария художественного фильма «Жаксылык». Премьера спортивной драмы, снятой в 2019 году режиссёром и автором сценария Бахытом Каирбековым, с аншлагом прошла в кинотеатрах страны, в том числе и Усть-Каменогорска. Его жизненная позиция, трудолюбие и любовь к родной земле стали примером для молодого поколения казахстанцев.

Владимир Иванов

Фото из открытых источников