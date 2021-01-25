В Усть-Каменогорске вышла в свет новая книга поэта, краеведа, коллекционера и архивиста Алдияра Аубакирова «Истина рядом».

Алдияр Аубакиров написал немало очерков и зарисовок о людях, оставивших след в истории Восточно-Казахстанской области. Среди полюбившихся читателям книг – «Жазира» (2004), «Агриппа» (2004), «Сағыныш» (2006), «Абай және Сальери» (2008), «Рапиық» (2009), «Ер-Сәтбек» (2011), «Жарылғап батыр» (2012), «Соңғы монолог» (2012), «Бәйтерек» (2013).

В новой книге автора собраны стихотворения последних лет и исследования источников, описывающих опасное путешествие Чокана Валиханова в Кашгарию, закрытую для посещения иностранцев в середине XIX века.

«В январе зацвели цветы, / Застучало в груди: / «Не нужно тоску наводить, / У тебя всё впереди», в этих строчках в полной мере отражается суть названия книги. Автор словно напоминает читателям, что та самая истина совсем рядом, нужно лишь оглянуться вокруг. Каждый найдёт в ней отголоски собственной души…

– Несомненно, взявший в руки эту книгу увидит, почувствует и порадуется, а потом и погрустит о том, как быстро пробежала стихотворная трасса Алдияра, – поделился впечатлениями книгоиздатель, член Союза журналистов Казахстана Геннадий Пуссеп.

Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих познакомиться с новой книгой Алдияра Аубакирова.

Александра Исаева

Фото ВК областной детско-юношеской библиотеки