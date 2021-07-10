Искусственный интеллект борется с инсультом

Впервые в Восточном Казахстане внедрено использование искусственного интеллекта в лечении ишемического инсульта.

На сегодняшний день искусственный интеллект считается одним из самых перспективных направлений развития не только IT-отрасли, но и многих других сфер деятельности человека. Здравоохранение не стало исключением. На основе глобальной базы данных и аналитической работы искусственного интеллекта создаются и внедряются инновационные решения для подтверждения диагнозов пациентов.

Радиологическая программа Cerebra по раннему выявлению инсульта с использованием искусственного интеллекта была разработана командой казахстанских IT-специалистов. Она помогает не только спасти жизнь пациентам, но и сохранить их полную дееспособность.

Первыми в ВКО уникальную систему начали применять нейрохирурги областного специализированного медицинского центра.

По словам регионального куратора программы, врача-нейрохирурга Жандоса Уапа, инсульт является одной из главных причин смертности в Казахстане, в год фиксируют их до сорока тысяч, половина из них приводит к смерти, в 80 процентах случаев после него возникает инвалидность.

– При инсульте восстановление мозгового кровообращения с возвращением всех функций возможно в течение «золотых» четырёх-пяти часов. Если за это время врач не отреагирует, то у больного с высокой долей вероятности будет тяжёлая форма инвалидности или даже возможен летальный исход. Поэтому крайне важно вовремя провести диагностику. Автоматизированная платформа Cerebra позволяет выявить инсульт на ранних стадиях, моментально распознать зону ишемического поражения, рассчитать точное время терапевтического окна, определить показания или противопоказания к проведению операции или тромболитической терапии и многие другие функции, необходимые в диагностике и лечении пациентов с инсультом, – отмечает Жандос Уап.

К сожалению, медики не всегда могут визуально различить неуловимые патологические изменения на КТ-изображении мозга. Это приводит к ложным диагнозам либо к необходимости дополнительных методов диагностики, что отсрочивает момент начала лечения. Человеческий фактор может сыграть ключевую роль в скорости спасения жизни. Благодаря применению системы Cerebra количество ошибок в работе медиков будет минимизировано, а моментальная диагностика и анализ фотоизображения мозга больного поможет избежать частичного или полного паралича и предотвратить летальный исход.

– Как только пациент попал в инсультный центр с подозрением на острую ишемию, ему делают снимок компьютерной томографии, который обрабатывается, – поясняет врач. – После этого изображение загружается в облако, где и происходит оценка снимка. Cerebra возвращает снимок с разметкой, где указаны очаги поражения мозга и степень вероятности инсульта.

63-летняя пациентка была доставлена 10 июня в приёмное отделение ВК областного специализированного медицинского центра в тяжёлом состоянии, у неё были парализованы левые конечности, нарушилась речь.

У врачей было мало времени на постановку диагноза. Но благодаря новой разработке уже через десять минут у женщины выявили ишемический инсульт. Нейрохирурги провели операцию – эндоваскулярное удаление обструкции сосудов головного мозга. Спустя шесть дней пациентка была выписана домой.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено ВК ОСМЦ