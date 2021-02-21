Искушение ложью, или Как вернуть мужа

На подмостках Восточно-Казахстанского областного драматического театра состоялась премьера озорной комедии о мужской ревности, женском коварстве и общем стремлении к гармонии и счастью – «Моя жена – лгунья» М. Мэйо, М. Эннекена.

В каждой среднестатистической семье хотя бы раз случались недопонимания, недоразумения, ссоры. А труппа, вдохновлённая режиссёром-постановщиком Татьяной Баевой, предложила зрителям взглянуть на эту щекотливую ситуацию с улыбкой, в вихре джаза и без малейшего морализаторства.

Уже в первой трети ХХ века авторы классической пьесы Маргарет Мэйо и Морис Эннекен, основываясь на психологических особенностях мужчин и женщин, вывели «рецепт» восстановления семейной идиллии. Этот рецепт мог бы быть вполне эффективен и в наше время. Так в чём же его секрет?

В доме молодых супругов Гаррисонов – добропорядочного Вильяма и легкомысленной Кэтти – разгорается крупный скандал. Он собирает чемодан, бросает в горячке «Лгунья!» и, громко хлопнув дверью, уходит. Она, оскорблённая и растерянная, сдаваться всё же не намерена. А когда рядом такие верные друзья и «сообщники» – мягкий, сговорчивый Джимми Скотт и его находчивая, предприимчивая жена Мэджи Скотт, успешный исход предрешён!

Женщины, руководствуясь логикой «Нужно продолжать лгать дальше. Другого выхода нет!», обращают всецело свое внимание на то, чего хочет ревнивый Вильям. А дальше увлечённых идеей подружек – изнеженную барышню (Юлия Волобуева) и «генерала в юбке» (Светлана Степанова) уже не остановить. Их изощрённым уловкам и манипуляциям с мужьями, казалось бы, нет конца. Мужчины пойманы в расставленные для них сети. Можно праздновать победу!

Вот, пожалуй, и весь проверенный временем «рецепт» возвращения благоверного! Вместе с тем стопроцентной гарантии, что всё получится так, как было задумано, никто вам не даст. Жизнь – она такая непредсказуемая!

Зато в спектакле «Моя жена – лгунья» предстают все слабости и страхи, из-за которых мы зачастую сами создаём себе проблемы на ровном месте. Их можно разглядеть в гротескном виде и посмеяться от души! А удачные актёрские находки к этому располагают.

Доверчив и наивен при всей своей рассудительности Вильям в исполнении актёра Игоря Снегирёва. Он настолько ослеплён радостью неожиданного отцовства, что, до смешного, не замечает очевидной фальши вокруг. И как меняет головокружительная ситуация «подкаблучника» Джимми. Хоть он и «обеднел» на несколько сотен долларов, но взамен приобрёл гораздо больше – к финалу спектакля в характере героя (Сергей Засорин) проступают решительность и твёрдость.

Яркими в комедии положений оказываются и эпизодические персонажи: ловкий и сообразительный метрдотель Генри (Алексей Егоров), кристально честная и неугомонная мисс Петиктон (Ирина Красикова), кокетливая и сентиментальная служанка Гаррисонов Грэйс (Варвара Пак), простоватый и справедливый полисмен (Вадим Ястребов).

Оформление сцены (художник-постановщик Шота Чоговадзе) создаёт ощущение бесконечно распахнутого вовне мира, обращённого к нам, зрителям, мира, в котором продолжают круговорот две Вселенные – Мужчина и Женщина. И всякий раз, когда в истории, казалось бы, ставится точка, следом появляется запятая…

Так, игриво и изящно «Лгунья» вернулась к восточноказахстанскому зрителю четверть века спустя! Именно столько лет назад пьеса американских драматургов была впервые поставлена на областных подмостках дебютировавшим в качестве режиссёра Андреем Ворониным.

И вот время остроумной шутки и яркого праздника жизни снова настало!

Дарья Волкоедова

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