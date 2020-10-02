Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

Туризм

Международный День туризма по традиции ежегодно отмечается населением всей планеты 27 сентября.  Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

По этому случаю сразу два представителя туристической индустрии Восточного Казахстана в нынешнем году удостоены высоких отраслевых наград. Решением Министерства культуры и спорта Республики Казахстан нагрудный знак «За вклад в развитие туристской отрасли» вручён Нурлану Токтарову 

Он является руководителем республиканской Палаты мараловодства (оленеводства), на протяжении многих лет занимается формированием уникального и эксклюзивного туристического продукта. В частности организацией отдыха и лечения казахстанцев на основе использования продукции мараловодства, а также целебных препаратов из биологического активного и ценного сырья – пантов. 

Нагрудный знак Нурлану Токтарову вручил руководитель Управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков. Он подчеркнул, что высоких наград в масштабе страны удостоены всего 13 человек. Причем двое из них достойно представляют турбизнес Восточного Казахстана. 

Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

– Наш регион славится не только Алаколем, пляжным туризмом, – сказал Марат Кабаков. – В целом у нас развиты многие его виды, одним из которых является пантовое лечение. Катон-Карагай – это жемчужина нашей области. В развитие пантолечения весомый вклад внёс Нурлан Зейнельевич как один из опытных специалистов.  

Нагрудным знаком «Отличник сферы туризма» отмечена также работа директора отелей «Инжу», Arasan Alakol Елены Асылбековой. К сожалению, она не смогла принять участие в церемонии награждения, нагрудный знак будет вручён при первом же удобном случае.   

К слову, профессиональный праздник не остался незамеченным и на уровне руководства региона. Вручены благодарственные письма большой группе специалистов туристической отрасли Восточно-Казахстанской области. В их числе крупные 
туроператоры «Тогас Интурсервис», «Премьер тур», «Вояж», «Шолпан» и многие другие. Кроме того, подобный знак внимания проявлен к специалистам отраслевых отделов, владельцам баз отдыха СемеяРиддераУрджарскогоКатон-Карагайского, Зайсанского, Уланского районов.  

ПРИМЕТЫ СЕЗОНА 

Принято считать, что ни один туристический сезон или год не бывает похожим на предыдущий. В целом 2020 год не стал исключением из общего правила. Хотя ему были присущи свои индивидуальные особенности, но есть один непреложный факт. Он выражается в общепринятой и справедливой фразе: «Мир стал совершенно другим!». Пандемия, не признающая границ и расстояний, наложила свой отпечаток на состояние сферы туризма во всем мире.  

Есть точка зрения, что заметно повысился интерес к туризму внутреннему. Это первое. Население республики обратило наконец внимание на отечественную индустрию отдыха. На услуги, которые предлагают местные фирмы и компании. Причем оказалось чрезвычайно востребовано то, что способствует отдыху, оздоровлению людей и, более того, дальнейшему укреплению иммунной системы. Это второе. Пожалуй, самое главное в нашей с вами ситуации.  

Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

Невооружённым глазом видно, что пик популярности у туристов пришёлся на посещение уникального озера Алаколь в Урджарском районе. О целебных свойствах его воды известно в Казахстане и далеко за его пределами. По превращению побережья Алаколя в  туристический и оздоровительный рай на уровне области ведётся системная работа на протяжении нескольких лет. Жаркое лето-2020, судя по всему, подтверждает, насколько верным и дальновидным является этот выбранный курс. 

По мнению специалистов, конкретные цифры и факты будут известны не ранее чем в конце текущего года. По ним можно представить предельно объективную картину, складывающуюся сегодня на этом специфическом рынке. 

Как отметил Марат Кабаков, нынешний сезон проходил в достаточно непростых условиях. С подобными проблемами также столкнулись коллеги во всём мире.  

К примеру, на озере Алаколь в ВКО были вынуждены вводить дополнительные меры ограничений, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Это непосредственно повлияло на уменьшение привычного потока и наплыва отдыхающих. Повторимся, что реальная статистика будет известна несколько позднее. Всё же подобный строжайший подход полностью себя оправдал. В конечном счёте нет ничего дороже, чем здоровье и жизнь людей. 

В этом человечество наглядно убеждают каждый день и каждый час невесёлые сводки с полей сражений с многоликой и коварной пандемией. 

ПРИОРИТЕТЫ  ОТРАСЛИ 

Между тем, помимо ласкового берега Алаколя, нынче летом призывно манили к себе отдыхающих Сибинские озёра, песчаные пляжи и тёплые волны Бухтарминского побережья. Любителей экзотики привлекал другой полюс, к которому постоянно подогревается интерес у туристов. Это Катон-Карагайский район, где своеобразной визитной карточкой являются мараловодческие хозяйства, которые оказывают услуги по пантовому лечению и отдыху. Вовсе не случайно на условной туристической карте Восточного Казахстана, в первую очередь, именно Алаколь и Катон-Карагай являются точками притяжения туристов и гостей.   Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

Вы обратили внимание? Чувствуется железная логика в решениях профильного ведомства и не менее веские основания для выбора лучших в отрасли. Престижными нагрудными знаками награждены именно представители Урджарского и Катон-Карагайского районов. Потенциал диаметрально различающихся по природным условиям регионов требует их знаний, профессионального подхода. Поскольку имеется огромное, ещё не возделанное до конца поле деятельности энтузиастов туристического бизнеса. 

ИМБИРЬ ИЛИ  КУМЫС? 

В условиях вынужденной самоизоляции непрерывно происходит переоценка ценностей. Если весной ажиотаж поднялся вокруг цены на имбирь, то летом вырос спрос на кумыс. Его признали очень полезным для профилактики  вирусных болезней и укрепления здоровья. В торговых точках городов и районов Восточного Казахстана не было отбоя от покупателей. Доходило до того, что продукцию заказывали заранее и забирали на условиях самовывоза из самых отдалённых районов и сёл нашей необъятной области.  

Вдоль автотрассы, ведущей в Катон-Карагай, в летнее время стоят многочисленные юрты, где предлагают кумыс. Кто едет на приём пантовых ванн, обязательно попробует напиток из молока лошади, захватит в качестве гостинца. В заповедном крае почти каждое растение является, если не медоносом, то обладает лекарственными свойствами. Всё натуральное, целебное, настоящее. На этом основывается философия местных мараловодческих хозяйств. Лучшие в мире по качеству панты получают именно от алтайских маралов. Горный воздух, чистая вода, набор лечебных трав и кореньев служат гарантией получения биологически активного и ценного сырья – маральих пантов. Плюс ещё призываемая в помощь энергетика сакральных мест и святилищ в самом сердце казахстанского Алтая. 

– Наши китайские коллеги с самого начала эпидемии вели свои исследования и наблюдения, а потом пришли к некоторым выводам, – говорит Нурлан Токтаров. – В той провинции Китая, где разводят много маралов, отмечен самый низкий уровень заболеваемости. В широко для всех известном Ухане среди мараловодов нет ни одного случая летальных исходов. Специалисты утверждают, что при ежедневном употреблении в пищу добавок на основе пантового сырья повышается иммунитет. Поэтому человек не подвержен различным болезням, сохраняет свою силу, бодрость духа, полон жизненной энергии и оптимизма. 

ЗЕЛЁНАЯ  ЛЕЧЕБНИЦА 

В летние месяцы в Катон-Карагае по госномерам авто можно изучать географию Казахстана. Из самых дальних регионов республики едут туристы на отдых и лечение на Восток. Древняя отрасль мараловодства заслуживает того, чтобы взглянуть на неё хотя бы краем глаза. Попробовать на зуб или на вкус то, что называют в обиходе не иначе как эликсиром жизни, дарящим вечную молодость и жажду жизни во всех её самых разнообразных проявлениях.   Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

– Необходимо развивать инфраструктуру, строить базы отдыха, дороги, создавать условия, нужны Интернет, связь, субсидии, – считает Нурлан Токтаров. – Вот тогда это будет реальная помощь для всего местного населения. Поэтому мы на всех уровнях говорим, что должны оставлять панты у себя в стране, не поставлять за рубеж, а перерабатывать и использовать на благо своего народа. Сделать Катон-Карагай зелёной лечебницей Казахстана, чтобы туристы приезжали, принимали ванны круглый год, не только летом в период срезки пантов.  

С незапамятных времен казахстанский Алтай был и является родиной мараловодства. Восточный Казахстан даже проводил несколько лет назад Всемирный конгресс мараловодов. Сейчас экзотическая отрасль «прописалась» в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях, а движущей силой остается энтузиазм фанатов отрасли. 

Меир Токобаев  

Ануар Тюлюбаев,
       из архива редакции 

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