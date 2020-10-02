Исцеляющие силы природы Восточного Казахстана 

Международный День туризма по традиции ежегодно отмечается населением всей планеты 27 сентября.

По этому случаю сразу два представителя туристической индустрии Восточного Казахстана в нынешнем году удостоены высоких отраслевых наград. Решением Министерства культуры и спорта Республики Казахстан нагрудный знак «За вклад в развитие туристской отрасли» вручён Нурлану Токтарову.

Он является руководителем республиканской Палаты мараловодства (оленеводства), на протяжении многих лет занимается формированием уникального и эксклюзивного туристического продукта. В частности организацией отдыха и лечения казахстанцев на основе использования продукции мараловодства, а также целебных препаратов из биологического активного и ценного сырья – пантов.

Нагрудный знак Нурлану Токтарову вручил руководитель Управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков. Он подчеркнул, что высоких наград в масштабе страны удостоены всего 13 человек. Причем двое из них достойно представляют турбизнес Восточного Казахстана.

– Наш регион славится не только Алаколем, пляжным туризмом, – сказал Марат Кабаков. – В целом у нас развиты многие его виды, одним из которых является пантовое лечение. Катон-Карагай – это жемчужина нашей области. В развитие пантолечения весомый вклад внёс Нурлан Зейнельевич как один из опытных специалистов.

Нагрудным знаком «Отличник сферы туризма» отмечена также работа директора отелей «Инжу», Arasan Alakol Елены Асылбековой. К сожалению, она не смогла принять участие в церемонии награждения, нагрудный знак будет вручён при первом же удобном случае.

К слову, профессиональный праздник не остался незамеченным и на уровне руководства региона. Вручены благодарственные письма большой группе специалистов туристической отрасли Восточно-Казахстанской области. В их числе крупные

туроператоры «Тогас Интурсервис», «Премьер тур», «Вояж», «Шолпан» и многие другие. Кроме того, подобный знак внимания проявлен к специалистам отраслевых отделов, владельцам баз отдыха Семея, Риддера, Урджарского, Катон-Карагайского, Зайсанского, Уланского районов.

ПРИМЕТЫ СЕЗОНА

Принято считать, что ни один туристический сезон или год не бывает похожим на предыдущий. В целом 2020 год не стал исключением из общего правила. Хотя ему были присущи свои индивидуальные особенности, но есть один непреложный факт. Он выражается в общепринятой и справедливой фразе: «Мир стал совершенно другим!». Пандемия, не признающая границ и расстояний, наложила свой отпечаток на состояние сферы туризма во всем мире.

Есть точка зрения, что заметно повысился интерес к туризму внутреннему. Это первое. Население республики обратило наконец внимание на отечественную индустрию отдыха. На услуги, которые предлагают местные фирмы и компании. Причем оказалось чрезвычайно востребовано то, что способствует отдыху, оздоровлению людей и, более того, дальнейшему укреплению иммунной системы. Это второе. Пожалуй, самое главное в нашей с вами ситуации.

Невооружённым глазом видно, что пик популярности у туристов пришёлся на посещение уникального озера Алаколь в Урджарском районе. О целебных свойствах его воды известно в Казахстане и далеко за его пределами. По превращению побережья Алаколя в туристический и оздоровительный рай на уровне области ведётся системная работа на протяжении нескольких лет. Жаркое лето-2020, судя по всему, подтверждает, насколько верным и дальновидным является этот выбранный курс.

По мнению специалистов, конкретные цифры и факты будут известны не ранее чем в конце текущего года. По ним можно представить предельно объективную картину, складывающуюся сегодня на этом специфическом рынке.

Как отметил Марат Кабаков, нынешний сезон проходил в достаточно непростых условиях. С подобными проблемами также столкнулись коллеги во всём мире.

К примеру, на озере Алаколь в ВКО были вынуждены вводить дополнительные меры ограничений, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Это непосредственно повлияло на уменьшение привычного потока и наплыва отдыхающих. Повторимся, что реальная статистика будет известна несколько позднее. Всё же подобный строжайший подход полностью себя оправдал. В конечном счёте нет ничего дороже, чем здоровье и жизнь людей.

В этом человечество наглядно убеждают каждый день и каждый час невесёлые сводки с полей сражений с многоликой и коварной пандемией.

ПРИОРИТЕТЫ ОТРАСЛИ

Между тем, помимо ласкового берега Алаколя, нынче летом призывно манили к себе отдыхающих Сибинские озёра, песчаные пляжи и тёплые волны Бухтарминского побережья. Любителей экзотики привлекал другой полюс, к которому постоянно подогревается интерес у туристов. Это Катон-Карагайский район, где своеобразной визитной карточкой являются мараловодческие хозяйства, которые оказывают услуги по пантовому лечению и отдыху. Вовсе не случайно на условной туристической карте Восточного Казахстана, в первую очередь, именно Алаколь и Катон-Карагай являются точками притяжения туристов и гостей.

Вы обратили внимание? Чувствуется железная логика в решениях профильного ведомства и не менее веские основания для выбора лучших в отрасли. Престижными нагрудными знаками награждены именно представители Урджарского и Катон-Карагайского районов. Потенциал диаметрально различающихся по природным условиям регионов требует их знаний, профессионального подхода. Поскольку имеется огромное, ещё не возделанное до конца поле деятельности энтузиастов туристического бизнеса.

ИМБИРЬ ИЛИ КУМЫС?

В условиях вынужденной самоизоляции непрерывно происходит переоценка ценностей. Если весной ажиотаж поднялся вокруг цены на имбирь, то летом вырос спрос на кумыс. Его признали очень полезным для профилактики вирусных болезней и укрепления здоровья. В торговых точках городов и районов Восточного Казахстана не было отбоя от покупателей. Доходило до того, что продукцию заказывали заранее и забирали на условиях самовывоза из самых отдалённых районов и сёл нашей необъятной области.

Вдоль автотрассы, ведущей в Катон-Карагай, в летнее время стоят многочисленные юрты, где предлагают кумыс. Кто едет на приём пантовых ванн, обязательно попробует напиток из молока лошади, захватит в качестве гостинца. В заповедном крае почти каждое растение является, если не медоносом, то обладает лекарственными свойствами. Всё натуральное, целебное, настоящее. На этом основывается философия местных мараловодческих хозяйств. Лучшие в мире по качеству панты получают именно от алтайских маралов. Горный воздух, чистая вода, набор лечебных трав и кореньев служат гарантией получения биологически активного и ценного сырья – маральих пантов. Плюс ещё призываемая в помощь энергетика сакральных мест и святилищ в самом сердце казахстанского Алтая.

– Наши китайские коллеги с самого начала эпидемии вели свои исследования и наблюдения, а потом пришли к некоторым выводам, – говорит Нурлан Токтаров. – В той провинции Китая, где разводят много маралов, отмечен самый низкий уровень заболеваемости. В широко для всех известном Ухане среди мараловодов нет ни одного случая летальных исходов. Специалисты утверждают, что при ежедневном употреблении в пищу добавок на основе пантового сырья повышается иммунитет. Поэтому человек не подвержен различным болезням, сохраняет свою силу, бодрость духа, полон жизненной энергии и оптимизма.

ЗЕЛЁНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

В летние месяцы в Катон-Карагае по госномерам авто можно изучать географию Казахстана. Из самых дальних регионов республики едут туристы на отдых и лечение на Восток. Древняя отрасль мараловодства заслуживает того, чтобы взглянуть на неё хотя бы краем глаза. Попробовать на зуб или на вкус то, что называют в обиходе не иначе как эликсиром жизни, дарящим вечную молодость и жажду жизни во всех её самых разнообразных проявлениях.

– Необходимо развивать инфраструктуру, строить базы отдыха, дороги, создавать условия, нужны Интернет, связь, субсидии, – считает Нурлан Токтаров. – Вот тогда это будет реальная помощь для всего местного населения. Поэтому мы на всех уровнях говорим, что должны оставлять панты у себя в стране, не поставлять за рубеж, а перерабатывать и использовать на благо своего народа. Сделать Катон-Карагай зелёной лечебницей Казахстана, чтобы туристы приезжали, принимали ванны круглый год, не только летом в период срезки пантов.

С незапамятных времен казахстанский Алтай был и является родиной мараловодства. Восточный Казахстан даже проводил несколько лет назад Всемирный конгресс мараловодов. Сейчас экзотическая отрасль «прописалась» в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях, а движущей силой остается энтузиазм фанатов отрасли.

Меир Токобаев

Ануар Тюлюбаев,

из архива редакции