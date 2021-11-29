Интеллектуальные технологии на селе

В крестьянском хозяйстве «Калисатарулы» села Самарское Кокпектинского района сейчас проводится капитальный ремонт и техобслуживание грузовиков. Все самые сложные операции ремонтники выполняют своими силами, не обращаясь за помощью к другим.

Глава хозяйства Самаркан Жотабаев особое значение придаёт обучению, передаче опыта молодому поколению водителей и механизаторов. Они должны быть мастерами на все руки, любящими технику, профессию и свою землю. Сейчас труд в сельском хозяйстве всё в большей степени перекладывается на плечи умных машин, компьютеров, а работать на них, обслуживать каждый день не так просто. Умение разбираться в деталях, видеть главное, подобрать «ключик» к сложной технике и к сердцам коллег является одной из главных задач как для руководителя, так и коллектива.

В ноябре текущего года исполнилось ровно 20 лет со дня основания КХ «Калисатарулы», одного из наиболее известных и стабильных хозяйств в сельском округе и районе. В числе главных факторов плодотворной работы коллектива называют высокий технический интеллект. У главы хозяйства вся трудовая биография тесно связана с техникой. Начинал он механизатором, водителем, шаг за шагом прошёл все ступеньки профессионального роста, а в рыночных условиях стал успешным менеджером аграрной, животноводческой отрасли, талантливым руководителем.

Прежде чем учить других, требовать добросовестной работы, человек должен уметь всё делать сам. Показывать пример, тогда в него поверят и пойдут за ним люди в огонь и в воду. Такое жизненное кредо у нашего героя.

– Мы сейчас ремонтируем самый первый грузовик, на котором начинали предпринимательскую деятельность, – говорит Самаркан Жотабаев. – На большегрузном авто с высокой проходимостью возили самые различные грузы, оказывали услуги, зарабатывали первоначальный капитал. Сейчас его разобрали и снова собираем по частям, будет в итоге авто как новое, только что сошедшее с конвейера.

Закупили все запчасти, новую синюю кабину в сборе, перебрали передний мост. Каждый болт и узел проходят через руки водителей и слесарей, вбирают в себя энергию, будут дальше ещё служить хозяйству долго и безотказно. Здесь и память о первых шагах, и практическая выгода.

Не секрет, что увлечение техникой полезно во многих отношениях. Помогает человеку узнать тайные пружины и скрытые механизмы чёткой работы машин, ведения дела и коммерции, мотивы поступков и действий коллег. Законы рынка и общества порой имеют немало схожего. Уметь всё это привести в движение, без остановки и с пользой – это тяжкий труд и талант. Движение в бизнесе – это жизнь, залог выживания в кризис и успех, последующее развитие.

– Вместе с коллегами мы постоянно пробуем новые сорта, внедряем эффективные технологии для повышения урожайности и плодородия почвы, – отмечает Самаркан Жотабаев. – Не забываем о животноводстве, потому что без поголовья крупного рогатого скота и лошадей становится пусто не только во дворах, но и на душе неуютно. Может быть, не зря говорят, что от них исходит особая энергия.

В хозяйстве обрабатывают около двух тысяч гектаров земли. Выращиваются зерновые, кормовые, масличные и иные культуры, нынче в целом получен неплохой урожай. Производство, уборка, хранение, отгрузка закольцованы в один конвейер. Многое построено с нуля. Мощности по очистке, сушке зерна, дроблению на фураж, складские помещения. Рядом ещё боксы для ремонта и коровники.

Глава хозяйства, как говорится, сам от земли и сохи, высоко ценит труд своих коллег. По итогам сезона у них в порядке вещей вручение лучшим работникам ключей от домов и автомобилей. Подобные сюрпризы ожидаются и нынче, когда будут отмечать 20-летие создания хозяйства.

В прошлом году хозяйство приняло активное участие в строительстве нового моста через реку в селе Каинды. В социальных проектах коллектив также участвует охотно и давно. Благоустройство населённого пункта, повышение качества жизни односельчан, адресная поддержка – все эти вопросы знакомы по прежней многолетней депутатской работе Самаркану Жотабаеву. Вместе с другими коллегами по предпринимательской ниве и в тесном сотрудничестве с органами местной власти им удалось сдвинуть с места решение наболевшего вопроса ремонта дорог в населённом пункте.

Труд главы хозяйства не раз отмечался в масштабе сельского, округа, района области. Ему вручена высокая государственная награда – медаль «Ерен еңбегі үшін».

Много лет назад хозяйство завезло саженцы хвойных деревьев. Часть из них уже пересажена и пустила корни в Самарском, часть ещё осталась в мини-питомнике. Из шишек и семян в земле взошли молодые побеги. Яркий символ преемственности поколений и продолжения жизни. Нынче памятная веха в жизни коллектива совпала с ещё одним событием – 60-летием главы КХ «Калисатарулы». С чем и поздравляют его земляки, коллеги, друзья и близкие!

Меир Токобаев

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Кокпектинский район