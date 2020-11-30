Информационная цепь 

«Правительство для граждан» начало оказывать госуслугу с применением технологии Blockchain.

Госкорпорация внедрила технологию Blockchain в процессы оказания государственных услуг – пока только в регистрацию договоров залога недвижимости для физических лиц.

– Однако вполне возможно, что данный опыт можно будет использовать и для других государственных услуг, – отметили в пресс-службе филиала по ВКО.

Сама система Blockchain является технически выстроенной цепочкой блоков, которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам. Это позволяет обеспечить полную надёжность, безопасность и гарантию качества.

– Применение технологии Blockchain позволило максимально упростить процесс регистрации договора залога, – отметила председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева. – Раньше гражданам для регистрации договора залога необходимо было обратиться в несколько инстанций. В частности, в ЦОН или на портал egov.kz

– для получения справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость, а затем предоставить её в банк. Теперь проверка данных о наличии прав у услугополучателя на недвижимое имущество и о наличии на нём обременений происходит в автоматическом режиме при формировании заявки сотрудником банка. То есть теперь «бегают» данные, а не люди.

Она также добавила, что за счёт применения технологии Blockchain удалось сократить срок оказания услуги с трёх рабочих дней до одного, а также существенно оптимизировать пакет документов, необходимых для предоставления в банк.

Теперь услугополучатель, ознакомившись с договором залога в информационной системе банка, подписывает его своей ЭЦП, а готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество поступает в личный кабинет услугополучателя на портале электронного правительства egov.kz.

В процессе выбора именно технологии Blockchain были учтены такие преимущества этого способа, как прозрачность действий пользователей сети, децентрализация, а также надёжная система защиты.

Пока в Казахстане подобный процесс оказания госуслуги по регистрации договора залога как пилотный проект реализован только с одним из коммерческих банков. «Правительство для граждан» также ведёт переговоры с другими банками второго уровня по реализации этого вида услуги на их платформах. Ведь применение технологии Blockchain служит гарантией реализации безопасных двусторонних сделок без привлечения третьей стороны и упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимости в части онлайн-оформления кредитов, снижения издержек и сокращения сроков их выдачи.

Дмитрий Одинцов