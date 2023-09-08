Икра чёрная… восточноказахстанская

Осетровая ферма в Уланском районе производит свыше одной тонны чёрной пищевой икры в год и вносит вклад в зарыбление Иртыша осетровыми породами рыб.

Напомним, три года назад в Казахстане была принята программа развития рыбной отрасли до 2030 года. В её рамках планируется увеличить производство рыбной продукции почти в 30 раз, создать свыше 500 новых хозяйств и 50 тысяч рабочих мест, снизить импорт и повысить экспорт, а главное – вдвое увеличить потребление рыбы казахстанцами.

За эти годы рыбные хозяйства Восточного Казахстана получили импульс к дальнейшему развитию, в частности, активно работает ферма по производству чёрной икры и мяса рыбы осетровых пород.

Предприятие представляет собой крупнейший и полностью автономный осетроводческий комплекс по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения и переработке рыбной продукции. Здесь занимаются выращиванием осетровых пород рыб для получения икры. Рыбу выращивают в модулях – установках замкнутого водоснабжения, так называемых УЗВ. В них круглогодично поддерживается определённый микроклимат.

Икринка к икринке

По словам директора предприятия, завод был введён в эксплуатацию в 2016 году с использованием современных технологий. Получив кредит от АО «КазАгроФинанс» и вложив собственные средства, предприниматели ВКО занялись выращиванием осетровых рыб на мясо и для получения икры. Кроме сибирского и русского осетров сделали ставку на стерлядь и бестер – это гибрид белуги и стерляди.

На территории фермы расположено три больших модуля, где выращивают мальков и содержат взрослую рыбу. Привлекает внимание порядок и идеальная чистота во всех помещениях. Рыба содержится в чистейшей воде, все ёмкости, оборудование и технические приспособления сверкают как новенькие. Нет здесь ни посторонних запахов, ни лишних предметов – словом, ничего, что мешало бы созданию совершенных условий для содержания осетра.

– Предприятие выпускает икру зернистую солёную, производственная мощность проекта в перспективе предусматривает до четырёх тонн икры осетровых в год, – поделился руководитель предприятия. – Хочу подчеркнуть, что рыба при получении икры не погибает, поскольку делают это дойным способом. То есть после сцеживания осётр отправляется обратно в бассейн, чтобы через полтора года дать ещё до 20 и более килограммов икры.

Пополнили Иртыш

Предприятие вносит вклад в восстановление популяции осетра в Иртыше. Так, в конце августа текущего года был проведён процесс зарыбления реки Иртыш молодью сибирского осетра. Всего в естественную среду обитания было выпущено свыше трёх тысяч сеголеток, выращенных в бассейнах на ферме.

Главная цель такого мероприятия – это сохранение исторического генофонда, так как популяция этой рыбы практически исчезла в водоёмах ВКО. Как отмечают местные ихтиологи, до шестидесятых годов прошлого века в Иртыше и озере Зайсан в изобилии водились осётр и стерлядь. Рыба поднималась из Сибири по течению Иртыша до верховьев, чтобы отметать там икру и вернуться обратно тем же маршрутом.

– В нашем хозяйстве насчитывается достаточное для производства икры и молоди количество рыб осетровой породы, общий вес ориентировочно составляет 26 тонн, – информирует предприниматель. – 90 процентов из них маточное поголовье и остальное – молодь и производители. Выращиваем в двух модулях. В них круглогодично поддерживается определённый микроклимат.

При этом, по словам руководителя предприятия, выполняются все требования к качеству воды для выращивания осетровых пород рыб. Контролируются предельно допустимые концентрации веществ, содержащихся в воде для разведения осетровых. Разведение осетров в УЗВ – это системный подход.

Бассейны снабжаются фильтрами и приспособлениями, способствующими постоянному обновлению воды. Такой подход позволяет разводить рыбу даже в суровых климатических условиях. Наличие замкнутой и настраиваемой системы позволяет легко достигать оптимальных параметров, необходимых для успешного выращивания рыбы, а именно: температурного режима, количества кислорода и других важных условий.

Пора доить осетра

Мальков и молодь специалисты фермы раньше привозили из других регионов Казахстана. Сейчас они получают и выращивают их сами. Появившись на свет, осётр через шесть лет достигает достаточных размеров и начинает давать икру.

В одном каркасном бассейне содержится ориентировочно до 800 килограммов живой рыбы. Один осётр даёт чёрную икру объёмом 10 процентов от своего веса. Процесс производства на 80 процентов автоматизирован. Вручную осуществляется только получение икры.

Как рассказали специалисты предприятия, к извлечению, или выдаиванию, икры нужно подходить очень ответственно. Процесс этот очень непростой, но если делать всё правильно, рыба не пострадает, будет давать икру и в дальнейшем.

Стоит отметить, что на рынках Казахстана стоимость килограмма икры осетровых рыб доходит до 500 тысяч тенге. Эти виды рыб имеют вкусное и полезное мясо и икру, и спрос на них всегда высок. Цена мяса осетра колеблется от семи до 40 тысяч тенге за килограмм. Стоимость на мировом рынке значительно выше.

По данным диетологов, чёрная икра ценна своим полезным составом. Немало усилий требуется, чтобы чёрная икра премиального качества оказалась на столе у казахстанцев. Осетровые внесены в Красную книгу. Это очень редкая рыба, её отлов запрещён во всём мире с 2010 года. Поэтому натуральная чёрная икра не только дорогой, но и очень изысканный деликатес.

Ерик Абитов