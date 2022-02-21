Их имена хранит история

Литературная экспозиция «Великие личности Великой степи» открылась в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

В летописи Великой степи немало выдающихся людей. Судьбы их складывались по-разному, но объединяло их одно – они оставили свой след в истории казахского народа.

Видные государственные деятели, полководцы, которые поворачивали ход истории, известные поэты и писатели, в своих произведениях выражавшие мысли и чаяния народа, талантливые музыканты и артисты… Таких людей потомки по праву называют великими личностями Великой степи. Именно таким людям посвящена одноимённая выставка, которая состоит из четырёх разделов: «Славные сыны народа», «Литература как судьба», «Жизнь, обращённая в творчество», «Они оставили свой след…».

– Основная миссия нашей библиотеки – пробудить любовь к чтению, – отметила библиограф Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бакытгуль Калиева. – Просто предлагать книги современному читателю неинтересно, поэтому мы решили открыть такую необычную выставку, которая привлечёт внимание читателей всех возрастов. Каждый, кто её посетит, откроет для себя много нового и интересного. В экспозиции прослеживается связь с историческим прошлым. Ведь, как известно, не зная прошлого, нельзя построить успешное будущее. Имена выдающихся людей и их достижения должен знать каждый казахстанец.

Организаторы называют литературную экспозицию юбилейной энциклопедией 2022 года. Кстати, это вовсе не случайность – этот год богат на юбиляров и знаменательные даты. В разделе «Славные сыны народа» читатели могут узнать о юбилярах разных эпох. К примеру, в этом году отмечается 355 лет со дня рождения выдающегося оратора, общественного деятеля, посла, бия Среднего жуза Казыбек би, а также 330-летний юбилей полководца, одного из организаторов национально-освободительной борьбы казахского народа с джунгарскими завоевателями Кабанбай батыра и 150-летие учителя нации Ахмета Байтурсынова.

Разделы «Литература как судьба» и «Жизнь, обращённая в творчество» объединили ярких представителей творческих профессий. В первую очередь, это выдающийся писатель, драматург и учёный Мухтар Ауэзов, открывший миру Абая; поэт и прозаик народный писатель Казахстана, основоположник документализма в казахской прозе Азильхан Нуршаихов; поэт и прозаик, член Союза писателей Казахстана Михаил Чистяков; известный журналист и писатель, наш коллега, посвятивший многие годы работе в «Рудном Алтае», Шакерхан Азмухамбетов; одна из основоположниц казахского оперного искусства, Куляш Байсеитова; золотой голос нации Роза Багланова; народная артистка Казахстана, всемирно известная певица Роза Рымбаева; кинорежиссёр, член Союза журналистов и кинематографистов Казахстана Анатолий Лаптев; заслуженный работник культуры, основатель единственной в Казахстане уникальной этнодеревни Николай Зайцев… Перечислять можно бесконечно.

Раздел «Они оставили свой след…», пожалуй, говорит сам за себя. Здесь можно узнать много интересного о земляках, чья судьба неразрывно связана с Восточно-Казахстанской областью – первый казахский военный лётчик Жакыпбек Малдыбаев; Герой Советского Союза, мужественный воин Изгутты Айтыков; борец, заслуженный тренер Казахстана Болат Турлыханов и многие другие.

Добавим, литературная экспозиция продлится до конца года. Также вся информация доступна в электронном варианте на сайте библиотеки.

Александра Исаева

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