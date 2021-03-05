И в науке она сильна

Накануне Международного женского дня ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген провёл брифинг с журналистами на тему «Учёные-женщины университета».

Он рассказал о роли женщин в научной жизни университет. Не остались без внимания и современные научные проекты, реализуемые в стенах вуза. Многими из них руководят представительницы прекрасной половины человечества.

– В историю развития университета значительную лепту внесли наши уважаемые ветераны. Каждый из них особенно дорог для нас, – отметил Мухтар Толеген.

В брифинге приняли участие журналисты областных и республиканских СМИ, в том числе газет «Казахстанская правда», «Рудный Алтай», телеканала «Хабар», сайта altaynews.kz и Информационного центра РСК ВКО.

В завершение встречи ректор поздравил женщин с 8 марта и пожелал им творческих успехов.

Фото ВКУ имени С. Аманжолова