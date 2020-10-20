И рыба, и мясо 

В минувшие выходные аграрии из Курчумского района предложили свою продукцию жителям областного центра.

По словам заместителя акима Курчумского района Кайрата Азимбаева, большая часть фермеров региона занимается животноводством, что обусловлено благоприятными для данного вида деятельности климатическими условиями.

– Каждую субботу мы проводим ярмарки у себя в районе, – рассказал он. – Побывали на ярмарке в столице, достойно представив там сельских товаропроизводителей Восточно-Казахстанской области. Сегодня в Усть-Каменогорск привезли 7,5 тонны мясных и молочных продуктов.

На ярмарке было представлено около 3400 кг говядины (мякоть), 3000 кг конины,

1900 кг баранины, 200 кг меда, 1350 кг картофеля, 500 кг капусты, 280 кг сливочного масла, 250 кг сметаны, 240 кг курта, 150 кг сыра, 2500 кг рыбы и рыбопродуктов, 1300 кг национальных блюд.

Товаропроизводители отметили высокий профессионализм организаторов и поблагодарили за создание благоприятных условий для торговли. По словам участницы ярмарки Жанар Адаяновой, темп продаж в этот день был очень высоким, а заинтересованность населения в натуральных продуктах не может не радовать.

Покупатели тоже остались довольными, получив возможность разнообразить своё меню и приобрести экологически чистые натуральные продукты.

Ануар Тюлюбаев