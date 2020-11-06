Хранители вне закона 

Полицейские изъяли у жителя Усть-Каменогорска незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок» сотрудники группы по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия обнаружили и изъяли у жителя Усть-Каменогорска 1983 года рождения предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.

– Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является охотничьим огнестрельным оружием 16-го калибра, пригодным для производства выстрелов, – пояснили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска. – Вышеуказанный гражданин – ранее судимый и не является владельцем гражданского оружия.

В отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Ещё одно правонарушение выявлено в областном центре в ходе ОПМ «Правопорядок». У 18-летнего парня при досмотре стражи порядка обнаружили в рюкзаке пять боевых патронов от пистолета Макарова. По этому факту проводятся следственные мероприятия.