Хранители леса считают время веками 

С 2017 года в Казахстане в третье воскресенье октября отмечают свой праздник работники лесного хозяйства. Жителям Восточного Казахстана, и в частности Бородулихинского района, очень повезло. Они живут в окружении прекрасного ленточного бора.

На территории Бородулихинского района расположены два филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы» – Бородулихинский и Новошульбинский. Главное для них – сберечь и приумножить, передать будущим поколениям здоровые леса, живые «лёгкие» страны.

Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» создан Постановлением Правительства Республики Казахстан в 2003 году для сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья, имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность.

В Бородулихинский филиал РГУ «ГЛПР «Семей орманы» входят Дмитриевское, Камышенское, Аульское лесничества. В состав Новошульбинского филиала – Жерновское, Успенское и Центральное.

Воспроизводство леса сегодня является одной из основных задач, поставленных перед руководством резервата. Сотрудники Новошульбинского филиала особое внимание уделяют лесовосстановительным мероприятиям. В этом году лесники произвели осеннюю посадку сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

У Бородулихинского филиала есть питомник площадью два гектара, где выращивают сеянцы сосны обыкновенной, однолетки и двухлетки. По словам директора Бородулихинского филиала Асылбека Байбулатова, в планах на следующий год увеличить посевную площадь до трех гектаров. С одного га можно получить 1 млн 300 саженцев. Этот посевной материал потом передаётся в другие филиалы резервата.

Весной в питомник набирают на работу восемь человек, которые ухаживают за юными растениями, завозят землю, удобрения, сидераты, занимаются прополкой.

Сохранение лесов от пожаров, незаконной вырубки и браконьерства – тоже забота сотрудников «Семей орманы». Ежегодно весной, до начала пожароопасного периода, набирается штат из временных сотрудников для лесной пожарной станции: наблюдатели вышки, водители патрульных и пожарных машин, лесные пожарные.

Стоит отметить, что в последнее время гораздо реже выявляются факты незаконной вырубки леса и браконьерства. Этого удалось достичь благодаря ежедневному патрулированию лесов, как наземному, так и с вертолёта, в этом помогают сотрудники «Казавиалесоохраны». Кроме того, выставляются аншлаги, шлагбаумы. Да и штрафы значительно выросли. Не каждый может отдать из своего кармана 200 тысяч тенге за незаконную вырубку леса.

Самым страшным для любого леса является пожар.

– Наша основная задача – сохранить ленточные боры, – говорит директор Бородулихинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы» Асылбек Байбулатов. – Многие помнят, как в 1990-е годы до 20 процентов лесистости было утеряно из-за крупных лесных пожаров, массовых браконьерских самовольных вырубок – всё это сказывается на состоянии боров до сих пор.

Значительно снизилось количество лесных пожаров, причиной которых был человеческий фактор. Но проблема остается актуальной – природа тоже преподносит неприятные сюрпризы.

Особого внимания заслуживают ветераны лесного хозяйства.

– Пенсионеры – это люди, которые, выйдя на пенсию, душой остаются на работе, – говорит Асылбек Байбулатов. – Во время образования резервата им было тяжело сохранять лес. Не хватало техники, пожары тушили вручную, ездили на лошадях. Для них сейчас всегда открыты наши двери. В День пожилых людей и в профессиональный праздник уделяем внимание каждому ветерану лесного хозяйства.

Из разговора с директором филиала о ежедневных трудовых буднях лесхоза становится понятно, что каждый сотрудник, будь то лесник, инженер или мастер, на 100 процентов отрабатывает свои обязанности. И нет должности, которую можно выдвинуть во главу угла. Тот, кто сознательно приходит работать с лесом, обретает цель жизни. Лесничие – особые люди, чувствующие и думающие иначе, они оперируют другими категориями и считают часто не годами – веками. Одним словом, они создают будущее, сохраняя «лёгкие» планеты.

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район