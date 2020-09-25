Хорошие идеи находят поддержку 

Гранты на развитие собственного дела получили 36 бизнесменов из Бородулихинского района.

В регионе продолжается реализация государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» путем предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей. В Бородулихинском районе их получили 36 человек, одиннадцать из них – многодетные матери и пятеро – из малообеспеченных семей.

В основном выделенные средства получатели направили на расширение личного подсобного хозяйства. Так, супруги Рамазан и Гульнара Тортаевы строят в селе Бородулиха теплицу.

– Строительство начали за счет собственных средств и в ходе выполнения работ узнали о программе «Бастау Бизнес». Супруг прошел обучение, решил поучаствовать и подал заявку на государственный грант, – рассказывает Гульнара Тортаева. – Нам выделили 555 тысяч тенге на развитие бизнеса, на них мы уже приобрели всё необходимое для теплицы.

Завершены работы по строительству деревянного каркаса, теперь приступят к кладке кирпичей, потом сделают крышу из поликарбоната и завершат оформление входной группы.

– Только после этого начнем внутренние работы: установку полок, засеивание. Первое время планируем выращивать зелень – укроп, лук, петрушку, – говорит Гульнара Тортаева. – Часть строительных работ выполняем самостоятельно, а где не можем – нанимаем специалистов.

Теплица оборудована под землей – это зимний вариант, более известный в народе как «термос». Основная часть заглубленной в землю теплицы находится в грунте, а солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу. Такая конструкция позволяет добиться теплоизоляционного эффекта без применения нагревательного оборудования. При желании под землей в «термосе» можно выращивать разные виды растений, в том числе и экзотические.

Углубленные стены аккумулируют тепло по принципу термоса (отсюда и народное название), стабилизируя температурный режим микроклимата. А благодаря накопительному эффекту иногда можно обойтись без дополнительного обогрева в течение всего года или существенно сократить расходы на это зимой. К тому же стоимость такой теплицы гораздо ниже – ведь укрывное полотно расходуется только на кровлю.

Именно поэтому супруги Тортаевы и остановили свой выбор на зимнем варианте – ведь в тёплое время года в селе многие выращивают овощи и зелень на своих грядках. А после реализации проекта можно будет получать урожай даже зимой.

– Воду уже провели, в теплице будет капельное орошение и печное отопление. К зиме планируем все работы завершить, а первый урожай созреет к Новому году, – делится Гульнара Тортаева. – Будем пробовать разные варианты, сейчас начнем с зелени, потом посмотрим, если всё задуманное удастся, то будем развивать своё дело.

В Бородулихинском районе это не единственный пример успешного старта молодых предпринимателей. Так, в поселке Жезкент уже второй год работает тайм-кафе «Маффин». В этом году предприниматель Асхат Олжабаев (создатель проекта и его идейный вдохновитель) подал заявку на развитие бизнеса. По программе «Бастау Бизнес» вы-

играл грант в размере 555 тысяч тенге.

– Сейчас, в период пандемии, пока не работаем – детям неудобно в масках, а в помещении мало окон, из-за этого оно плохо проветривается, – рассказали работники тайм-кафе. – Вообще, посетителей обычно было много, особенно молодёжи. Ребята здесь отмечают праздники, дни рождения. Хорошо, когда в посёлке есть заведение для детей и подростков, где они могут собраться большой компанией.

Оформление в «Маффине» индивидуальное, его придумал и реализовал сам Асхат, он по специальности дизайнер.

В тайм-кафе несколько комнат: с игровыми приставками, мини-кинотеатр, караоке. Многое сделано своими руками, для наглядности работники ездили в областной центр – сравнивали действующие в городе тайм-кафе.

– В этом году обновление – закупили VR-шлем и попкорн-машину. Идею про шлем подсказали наши посетители, – рассказывают работники «Маффина». – Игровыми приставками уже никого не удивишь, это стало обыденностью, а вот виртуальная реальность – нечто новое. Главное, что детям нравится.

Начинающие, но уже успешные бизнесмены – первые ласточки в районе. В конце сентября ожидается выделение дополнительных средств ещё на 45 грантов. А пока

госорганы Бородулихинского района ведут приём документов претендентов.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев