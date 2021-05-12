Хорошего вам самочувствия!

Главный государственный санитарный врач Риддера Гульмира Мрзагарайева считает, что каждый родитель желает счастья собственному ребёнку. А первое «условие» для счастья, его основа, конечно же, здоровье.

В силу занятости, других обстоятельств мы не обращаем внимания на многие вещи, которые в конечном итоге приводят к проблемам общего самочувствия, а потом уже и к болезням. Затем тушим разгоревшийся в организме пожар. Это касается и взрослых, и детей.

– Профилактика заболеваний – основа, база для благополучия человека, – утверждает Гульмира Мрзагарайева. – И я прошу выполнять эти рекомендации. Хотя они общеизвестны, важно не только знать их, но и следовать им.

Причины миопии (близорукости) в школьном возрасте понятны. Дети проводят много времени за книгами и письмом, что для не полностью сформировавшейся зрительной системы большой стресс. Кроме этого, школьники с ранних лет начинают пользоваться мобильными телефонами, часто увлекаются компьютерными играми и проводят длительное время перед мониторами компьютеров и экранами телевизоров.

Комплекс профилактических мероприятий полностью определяется возможными причинами возникновения близорукости у школьников. Дома, во время выполнения заданий, нужно обеспечить нормальные условия для учёбы – соответствующие росту ребёнка стол и стул, правильное и не слишком яркое освещение, расстояние от глаз до объекта фокусировки (например книги) не должно быть меньше 33 сантиметров. Очень важно объяснить ребёнку, что во время чтения или письма нужно делать небольшие перерывы каждые четверть часа (иногда достаточно просто посмотреть вдаль, расфокусировав взгляд, или часто поморгать).

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА

По словам Гульмиры Жылкамановны, осанка школьника может нарушаться из-за наследственных факторов, перенесённых заболеваний и различных травм спины. Тем не менее в большинстве случаев искривление осанки связано с неравномерной нагрузкой на позвоночник. Причинами такого дисбаланса являются неправильное сидение за письменным столом, слабые мышцы спины, перенос веса в одной руке и прочее.

Нарушению осанки у детей также способствуют модные рюкзаки и сумки с лямкой на одно плечо. Ношение тяжестей подобным образом несимметрично нагружает позвоночник. В результате происходит перекос спины, и у ребёнка медленно начинает развиваться сколиоз. К таким же последствиям приводит и частый подъем «неподъёмных» портфелей либо пакетов в одной руке, так как нагрузка в этом случае опять же непропорциональна.

– Ранцы с двумя лямками более равномерно распределяют вес по всей спине, – говорит доктор. – Впрочем, набитый доверху рюкзак тоже может стать причиной искривлённой осанки. В школьном возрасте мышцы ребёнка развиты слабо. Из-за чего ношение даже пары-тройки книг и сменной обуви в ранце может серьёзно усугубить состояние здоровья спины.

На прямоту осанки также влияет гигиена при работе за компьютером и письменным столом. Низкая высота стола, неудобный стул и даже плохое освещение пагубно сказываются на состоянии позвоночника. При любом неудобстве ребёнок будет сутулиться и забывать про прямую спину. Кроме того, особое внимание здоровью спины нужно уделить маленьким игроманам. Ведь погрузившись с головой в игру, дитя теряет связь с реальностью и совершенно не следит за положением своего тела. Со временем ежедневные многочасовые игры в сидячем положении приводят к различным заболеваниям позвоночника, которые остаются с человеком на всю жизнь.

Все деформации и заболевания позвоночника представляют опасность для ребёнка. Поэтому правильная осанка школьника должна формироваться задолго до самого первого звонка на урок.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Гульмира Мрзагарайева рекомендует научить ребёнка правильно сидеть за письменным столом. Рассказать ему про то, как важно держать спину прямой на уроках и дома. И не забыть при этом упомянуть про нахождение локтей на столе во время письма и прямой угол в коленях при сидении на стуле.

– Правильно подберите ранец, – советует санитарный врач. – Для младших и средних классов рекомендуется приобретать рюкзак с двумя лямками. Позаботьтесь об освещении рабочего стола ребёнка. Чем темнее – тем больше ребёнок сутулится, чтобы рассмотреть написанное. Поэтому при недостатке света лучше включить настольную или навесную лампу.

Через каждые 50 минут сидения за столом ребёнку нужно делать перерыв. Периодическое отвлечение от уроков на 5-10 минут снимает нагрузку с позвоночника. И в этот момент ребёнку лучше не лежать, а размять и потянуть затёкшие мышцы.

Нередко искривления позвоночника являются следствием низкой плотности костей в детском возрасте. Причинами этого могут быть как врождённые факторы, так и приобретённые по ходу взросления особенности здоровья. Чаще всего такие патологии связаны с недостатком кальция, магния, витамина D в организме ребёнка.

– Чтобы уберечь детей от дефицита этих нужных нутриентов, следует позаботиться о питании и образе жизни уже с ранних лет. Для этого в рацион полезно включать молочные и кисломолочные продукты, а также яйца и рыбу. В них содержится кальций, необходимый для построения крепкий костей. Кроме того, эти же продукты богаты витамином D, который играет важную роль в усвоении кальция. Этот витамин можно получить, просто гуляя на улице. Ведь его выработка происходит в коже под действием солнечных лучей, – заключила Гульмира Мрзагарайева.

Ерик Абитов, по заказу ОВП г. Риддера

Коллаж Анары Муратовой

Риддер