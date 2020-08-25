Холода врасплох не застанут

В регионе ведётся интенсивная подготовка к отопительному сезону.

По информации Управления энергетики и ЖКХ, готовность объектов к отопительному сезону составляет: теплоисточников мощностью свыше 100 Гкал/час – 71 %, гидроэлектростанций – 69 %, электрических сетей – 70 %, тепловых сетей – 85 %, сетей водоснабжения и водоотведения – 86 %, котельных мощностью менее 100 Гкал/час – 64 %, объектов здравоохранения – 79 %, объектов образования – 76 %, объектов соцзащиты – 82 и жилого фонда – 63 процента.

Особое внимание уделяется заготовке топлива на теплоисточниках и объектах жизнедеятельности.

– На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 342 тыс. тонн, или 165 процентов от эксплуатационного запаса топлива. Поставка осуществляется в соответствии с заключенными договорами, – сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области Даулет Батырбаев. – В рамках подготовки к отопительному сезону из областного бюджета планируется выделить средства на субсидирование теплоисточников области на общую сумму 595,4 млн тенге для приобретения 156 тыс. тонн угля.

Отметим, что в бюджетные организации поставка угля началась с июля. Из 132,1 тысячи тонн уже поставлено 85 тысяч тонн, или 62 процента.

Население обеспечено углём также на 62 процента. Из 1 123,6 тысячи тонн поставлено 695,8 тысячи тонн.

– По состоянию на 19 августа на железнодорожных тупиках области имеется 38,3 тыс. тонн угля, – сказал Даулет Батырбаев, – в Усть-Каменогорске – 1,8 тыс. тонн, Семее – 25 тыс. тонн, Риддере – 2,5 тыс. тонн, Аягозском районе – 1,9 тыс. тонн, Глубоковском районе – 0,6 тыс. тонн, Жарминском районе – 1,5 тыс. тонн, районе Алтай – 3 тыс. тонн, Шемонаихинском районе – 2 тыс. тонн.

Добавим, что средняя цена одной тонны угля для реализации населению – 12500 тенге. Общая потребность социального мазута составляет 5,3 тысячи тонн, поставки начнутся

с октября.

Татьяна Кравченко