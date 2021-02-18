Хирургия без скальпеля

Операции без скальпеля начали делать в центральной больнице района Алтай.

Теперь жителям района не придётся ездить в областной центр, ведь многие операции, требующие установки дополнительного высокотехнологичного оборудования, будут проводиться на месте.

Поскольку подготовка специалистов данного профиля занимает около трёх лет, но так долго пациенты ждать не могут, операции интервенционной или эндоваскулярной хирургии пациентам начал проводить врач-интервент Дамир Жунишанов, которого руководство районной больницы пригласило из Усть-Каменогорска.

Особенность таких хирургических вмешательств в том, что доступ к поражённому органу осуществляется через сосуды, а визуальный контроль проводимых манипуляций происходит с помощью высокотехнологичного ангиографического оборудования, которое было установлено и запущено в больнице совсем недавно.

При помощи ангиографии можно обследовать и оценить состояние всех сосудов человеческого организма. Что позволяет провести точную диагностику при оказании медицинской помощи в кардиологии, нейрохирургии, хирургии, урологии и торакальной хирургии.

– Любой инфаркт, если не лечить данным способом, неминуемо приводит к некрозу сердечной мышцы и гибели. Сейчас у нас на лечении находится пациент со стенокардией, которому 61 год, его беспокоили постоянные боли за грудиной. Данный метод позволит проверить, есть ли у него ишемия, достаточно ли проходимы сосуды, выявить, есть ли сужение сосудов. При необходимости, мы примем решение, нужно ли установить стент, – прокомментировал главный врач районной больницы Олжас Нуркенов.

С марта центральная районная больница Алтая планирует выйти на полный годовой объём выполнения таких операций. Ведь необходимость в них очень велика. Сейчас проводятся процедуры лишь для жителей города Алтай. Но уже в ближайшее время ангио-граф заработает на полную мощность.

Дарья Антон

Район Алтай