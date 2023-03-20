Хинкали от Куралай

Быть женой, мамой, бабушкой, вести домашнее хозяйство в частном доме и начать собственный бизнес? Женщина может всё! И это доказала наша героиня.

Жительницу села Ново-Одесское Уланского района Куралай Смакову судьба не баловала, в результате несчастного случая она получила травмы, которые привели к инвалидности третьей группы. Несмотря на это, женщина на жизнь не жалуется. Вырастила детей, воспитала внуков.

– У меня не было официального трудоустройства, я зарабатывала деньги, продавая молоко, масло и сыры, которые сама и варила. В последние годы задумалась о будущей пенсии, ведь пособия по инвалидности мало на что хватает, а пенсионных накоплений у меня нет, значит и выплаты будут минимальными, – рассказывает Куралай Смакова. – Решила зарабатывать на том, что люблю и умею делать лучше всего – на кулинарии. Через районный центр занятости прошла обучение на курсах поваров в колледже в Саратовке (Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж) и устроилась на работу в ресторан в областном центре.

Несколько лет работы в Усть-Каменогорске были нелёгкими, к семи утра следовало быть на рабочем месте, а добираться из села до города – 30 километров. Но Куралай не унывала, параллельно посещала платные курсы кондитеров и потом начала печь торты и пироги на заказ.

– Стала задумываться, что надо открыть своё дело. Но с чего начать? Понадобятся деньги на оборудование, аренду помещения, своих средств не хватит. Год назад, когда окончательно сформировалась идея открыть цех полуфабрикатов, обратилась в филиал Уланского района Палаты предпринимателей ВКО, написала бизнес-план и защитила свой проект. Как и большинство, я не очень верила в успех этого предприятия, но неожиданно выиграла грант по программе «Еңбек» на сумму 1 225 000 тенге. Теперь я точно знаю и всем рассказываю – государство работает и помогает тем, кто не ленится, – с уверенностью говорит предприниматель.

На выделенные деньги Куралай Смакова купила необходимое оборудование, арендовала помещение, наняла двух лепщиц, и цех заработал. Конечно, первые шаги в новом деле были сложными, надо было искать точки сбыта и нарабатывать клиентов.

– Первое время просто ходили по магазинам, предлагали на пробу отваренную продукцию, килограммами оставляли заморозку. Покупателям понравились наши пельмени, вареники, манты, хинкали и многое другое, ведь в первую очередь мы работали на качество. Стали поступать заказы от торговых точек и от населения, – делится предприниматель.

В планах не просто расширение производства, Куралай хочет открыть небольшое кафе в центре города, где каждый желающий мог бы быстро и вкусно пообедать и, при желании, купить домой полуфабрикаты или пироги и торты собственной выпечки.

А ещё она планирует нанимать на работу через центр занятости людей с особыми потребностями, ведь отлично понимает, что прожить на пособие по инвалидности задача не из лёгких.

Сейчас Куралай Смакова готовит документы, чтобы подать заявку на конкурс по предоставлению грантов в размере до 5 миллионов тенге в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Оказать содействие в подготовке и составлении бизнес-плана обещали и в Региональной палате предпринимателей «Атамекен». К слову, руководитель РПП Кайрат Мамырбаев в конце января лично посетил цех, продегустировал продукцию и высоко оценил её качество.

Сегодня Куралай Смакова уверенно смотрит в будущее и знает, что достигнет своих целей, ведь они связаны не только с ней самой, но и с теми людьми, которых она сможет принять на работу, обучить всему, что знает, и дать им возможность зарабатывать.

Аяужан Утеулинова

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