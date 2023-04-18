Гранты – трудоустройства гаранты

Благодаря региональному проекту «Білікті маман» более двух тысяч выпускников школ ВКО получили возможность обучаться на родине по востребованным специальностям и с гарантией трудоустройства.

Напомним, этот проект, направленный на снижение оттока студентов в зарубежные вузы и учебные заведения других областей, реализуется с 2017 года по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

Так, в целях реализации третьего направления Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» в рамках проекта «Білікті маман» на 2023-2024 учебный год планируется выделение 270 образовательных грантов по направлениям образование, медицина, информационно-коммуникационные технологии, инженерия, строительство и сельское хозяйство.

– Гранты акима выдаются на самые востребованные на рынке труда специальности, это даёт большую возможность молодёжи обучиться у себя на родине и остаться работать на благо региона, – отметила заместитель руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек.

На сегодняшний день преимущества «Білікті маман» успели оценить 2306 восточноказахстанских выпускников, 569 из которых уже закончили своё обучение и трудоустроены. Из общего количества образовательных грантов 742 были выделены Восточно-Казахстанскому университету имени С. Аманжолова.

– Ещё обучаясь в школе я мечтала поступить в ВКУ им. С. Аманжолова на специальность «иностранный язык», и моя мечта осуществилась благодаря проекту «Білікті маман» и акиму области Даниалу Ахметову, – с гордостью говорит студентка первого курса Гулим Уаканова.

Девушка выросла в многодетной семье, в селе Тугыл Тарбагатайского района и после обучения планирует вернуться на свою малую родину, чтобы применить полученные знания на практике и работать на благо общества.

– Основная миссия проекта «Білікті маман» –повышение человеческого капитала через развитие конкурентоспособности региональных университетов и подготовка кадров по востребованным в нашем регионе специальностям. Мы уже выпустили два потока студентов – 38 человек в 2021 году и 161 – в 2022 году, все они были трудостроены. Сейчас в нашем вузе в рамках этой программы обучаются 559 студентов, – рассказала проректор по стратегическому развитию и научной работе ВКУ им. С. Аманжолова Ирина Ровнякова.

Как отмечает проректор, на сегодняшний день «Білікті маман» реализуется по трём направлениям, во-первых, это открытие новых образовательных программ, которые будут востребованы в нашей области и полностью покроют существующие потребности в кадрах. Вторая часть программы направлена на изменение инфраструктуры, создание для студентов условий, конкурирующих с зарубежными вузами. Третья часть программы подразумевает возможность получать нашим студентам двойные дипломы, обучаясь в филиалах зарубежных вузов, постигать азы науки в новых лабораториях, учиться по самым современным программам, повышая тем самым свою конкурентоспособность на рынке труда.

По данному проекту абитуриенты могут поступить и в Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева.

– По образовательному проекту «Білікті маман» в нашем университете студенты обучаются по сорока направлениям, начиная с машиностроения и заканчивая строительством и IT-сектором. Сейчас обучение по программе проходят 473 человека, ещё 182 – уже завершили учёбу. Процент трудоустройства выпускников составляет 93,5%, – отметила проректор по научно-исследовательской деятельности и цифровизации ВКТУ имени Д. Серикбаева Наталья Денисова.

Она особо подчеркнула, что студенты, обучившиеся по данной программе, трудоустраиваются в ведущие предприятия региона и страны, такие как ТОО «Казцинк», АО «ТМК», BI Group и многие другие.

За время реализации проекта «Білікті маман» существенно снизился отток абитуриентов за пределы страны, если в 2016 году в зарубежные вузы уехали 1800 человек, то в 2022-м только 298 студентов выбрали обучение в других государствах.

Приём документов на поступление на грант акима области по программе «Білікті маман» на 2023-2024 учебный год пройдёт с 5 по 10 августа. Консультативную помощь абитуриентам из отдалённых районов будут оказывать виртуальные приёмные комиссии при каждом вузе.

Аяужан Утеулинова

Фото автора