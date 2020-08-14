Малоизвестные факты из жизни Абая Кунанбайулы узнали учащиеся школ области.

В рамках празднования 175-летия со дня рождения Абая Восточно-Казахстанский региональный центр новых технологий в образовании провёл литературную гостиную на тему «Грани творчества Абая». Более 100 учащихся 9 классов стали её участниками посредством платформы ZOOM.

Онлайн-мероприятие началось с короткой тематической разминки. Ребята с лёгкостью справились с поставленной задачей. Какое настоящее имя поэта, как звали его мать, произведения каких классиков он переводил на казахский язык – на эти и другие вопросы они, практически не задумываясь, давали верные ответы.

Участники действительно знали многое об Абае. Тем не менее, организаторам удалось удивить их сведениями о жизни и творчестве мыслителя, которые ранее не были им известны. В частности, шла речь о переводческой, благотворительной, политической, дипломатической, просветительской деятельности нашего великого земляка.

– Абай – современник пореформенной России и Казахстана. В этот период была острая необходимость в адаптации реформ по новому типу территориального устройства нашего государства. Эту непростую ношу взял на себя Абай Кунанбайулы, осознавший факт экономической и политической интеграции Европы и Азии, Казахстана и России, – отметил один из модераторов встречи. – Летом 1885 года Абай принимал участие в разработке степного положения «96 статей Абая», или «Чарское положение», так как чрезвычайный съезд, на котором его избрали тобе бием, проходил на берегу реки Чар, в местности Карамола.

Организаторы отметили, что великий поэт преуспел и в музыкальной деятельности. Композитор создал более 20 мелодий, которые популярны и в наши дни.

После множества познавательной информации школьникам предложили пройти квест, находя ответы на графические загадки. Зашифрованы в них были факты из жизни поэта и просветителя. Особо активно себя проявили на этом этапе учащиеся из Глубоковского, Урджарского районов, Семея и Усть-Каменогорска. Ученица гимназии № 38

с углублённым изучением английского языка Динара Куанышбаева прочитала наизусть стихотворение Джорджа Байрона. Как известно, Абай занимался переводом произведений Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

– Литературная гостиная мне понравилась. Благодаря этому мероприятию мы узнали много новых фактов о жизни Абая. Уверена, всё это поможет нам в дальнейшей учёбе, – поделилась одна из участниц, Анастасия.

Кроме того, ребятам продемонстрировали 3D-книгу с дополненной реальностью «Абай әлемі», разработанную региональным центром новых технологий в образовании.

Её чтение – это целое путешествие в мир Абая. Издание состоит не только из текста, но и имеет визуальное сопровождение в виде видео, а с помощью специального мобильного приложения можно увидеть трёхмерные изображения.

Гульжан Естаева