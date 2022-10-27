Готовятся к зиме

В воинских частях Аягозского гарнизона проводится плановый перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

В установленные сроки необходимо провести качественное обслуживание военной и специальной техники, проверить состояние вооружения и устранить выявленные неполадки. Эти мероприятия проводятся для обеспечения её бесперебойной работы при низких температурах и в сложных метеорологических условиях.

Основная нагрузка при подготовке к зиме ложится на плечи экипажей (водителей и механиков-водителей) и командиров всех рангов, их заместителей по материально-техническому обеспечению. Задач у военнослужащих немало. Нужно заменить низко-охлаждающие жидкости, масла, фильтрующие элементы и изношенные резинотехнические изделия, произвести техническое обслуживание узлов и механизмов.

На территории парка боевых машин в надлежащем порядке проводится текущий ремонт складов, помещений парка и обслуживание производственного оборудования. Кроме того, со всеми категориями военнослужащих проводятся показательные занятия по организации сезонных работ в парках боевых машин, а также по соблюдению техники безопасности.

– Детально изучены особенности и порядок использования техники и вооружения в холодное время года, технология и последовательность выполнения операций по подготовке и обслуживанию. Личный состав заранее обеспечивается необходимыми запасными частями, инвентарём и всеми видами горюче-смазочных материалов, – доложил заместитель командира воинской части 10181 по вооружению подполковник Ерикжан Абдрасулов.

При проведении сезонных работ особое внимание будет уделено техническому состоянию боевой и специальной техники, а также автомобилей, предназначенных для перевозки личного состава и опасных грузов.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район