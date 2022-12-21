Готовы к любым вызовам

В регионе успешно реализуется проект по развитию женского лидерства.

Инициатива направлена на достижение женщинами лидерских позиций в различных отраслях с учётом глобализации и современных рисков. Как отметили организаторы, главная цель – в предоставлении возможности для продвижения женщин из разных категорий населения со стратегией успешного лидерства.

– Нам важно выявить ресурсы участниц проекта и развить их потенциал для достижения поставленных целей. Так, в процессе реализации проекта у женщин должны развиться активные навыки в различных сферах жизни: бизнес, политика, финансовая устойчивость, воспитание детей, сохранение семейных ценностей и традиций, – рассказали они. – Также мы оказываем участницам тренингов поддержку, проводя для них личные консультации. Это обеспечивает индивидуальный подход в работе.

В Усть-Каменогорске в рамках проекта уже прошли три семинара. На этих занятиях обсуждалась роль женщины в общественно-политической жизни страны, в формировании положительного образа семьи и брака, воспитании подрастающего поколения. Особое внимание уделено не менее актуальному и интересному вопросу, касающемуся психологических основ финансовой устойчивости и профилактики вовлечения в финансовые пирамиды, образования кредитных задолженностей.

Также психологи Центра аддиктологии и ментального здоровья провели ряд психологических трансформационных игр и консультаций по личным вопросам. Участницы признались, что получили колоссальный опыт. Эмоций было много, причём самых разных.

– Семинар очень понравился. Он позволил раскрыть себя с других сторон. Некоторые женщины теряют своё место в обществе, а некоторые – в семье! Семинар помог определить наши роли в разных амплуа, задал направление для саморазвития, изучения себя. Это здорово! – поделилась впечатлениями одна из участниц проекта, заместитель директора Восточно-Казахстанского лингвистического центра Ырысты Райхан.

В скором времени ожидается проведение семинара-тренинга «Женское лидерство: от А до Я» для женщин, занимающих руководящие должности. Мероприятие обещает быть занимательным и полезным. Специалисты расскажут, что важно знать современному и нацеленному на успех руководителю – выстраивание команды, коммуникации, таргетирование и тайм-менеджмент.

По завершении проекта организаторы сформируют сообщество потенциально успешных женщин-руководителей.

Гульжан Естаева