Готовы к экспедициям  

В регионе прошёл дистанционный чемпионат по туристскому многоборью на естественном рельефе «Туған жердің кереметі».

Чемпионат организован в целях развития и продвижения спортивного детско-юношеского туризма, способствующего пропаганде ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

В нём приняли участие команды-победители отборочных дистанционных чемпионатов по туристскому многоборью. Всего участвовало 163 человека – это обучающиеся внешкольных организаций дополнительного образования, общеобразовательных школ и колледжей области.

Участников разделили по группам: юноши – 12-14 лет, юниоры – 15-17 лет и старшие – от 18 лет и старше. Чемпионат проводился по номинациям: «Лучшее литературное эссе», «Фотоконкурс», «Мой край родной», «Фотоохота», «Туризм в лицах», «Подготовка к походу», «Путешествие и экспедиции», «Конкурс видеороликов», «Презентация проектов» и разработка «Видео аудиогидов».

Диплом первой степени завоевали 20 учащихся, второй степени – 30, третьей степени – 35 ребят. Остальным участникам вручены сертификаты.

В общекомандном зачете призовые места распределены следующим образом. В старшем классе первое место заняла команда «Орион» Восточно-Казахстанского технологического колледжа города Семея, второе место – команда «Геолог» Геологоразведочного колледжа Семея, третье – команда «Таганай» из Колледжа бизнеса и сервиса города Семея.

В классе юниоров победителями стала сборная района Алтай «Қаһарман», второе место выиграла команда «Туризм» из Областной специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей Усть-Каменогорска, третье место заняли две команды —

«АнТарес» Станции юных техников, а также команда «Шығыс қырандары» из Дома творчества Катон-Карагайского района.

В классе «юноши» выиграла команда «Жас Сарбаз» средней школы № 8 города Алтая, второе место заняла команда «Экстремалы» из средней школы № 5 Риддера, третье место взяла сборная Шемонаихинского района «Знатоки края».

Дмитрий Бекарюков