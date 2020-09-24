Готовь уголь летом… 

С приходом холодов обеспеченность углем источников теплоснабжения и населения, проживающего в частном секторе, традиционно становится темой номер один.

Накануне отопительного сезона нередко выясняется, что не все восточноказахстанцы в достаточной степени снабжены твердым топливом. В последние тёплые дни возникает искусственный ажиотаж среди тех, кто тянул с его заготовкой. Очевидно, что в такой ситуации возникновение форс-мажорных обстоятельств, от которых никто не застрахован, приведёт к серьезной проблеме.

Представители АО «Каражыра» на пресс-конференции заявили о готовности к «угольному ажиотажу».

По словам заместителя генерального директора АО «Каражыра» Асета Садыкова, с начала года планировалось добыть более 9 млн тонн угля. Однако, в связи с введёнными карантинными мерами, план добычи пришлось скорректировать до 8 млн тонн.

Вместе с тем активность населения на протяжении летних месяцев была нулевой. Как отметили на встрече, бюджетные организации, традиционно осуществляющие свои тендерные процедуры по закупу угля в мае-июне, ввиду карантинных мероприятий, начали проводить их только в середине августа. Теперь в начале отопительного сезона ожидается активный закуп угля. По словам представителей АО «Каражыра», разрез к такому режиму готов, однако некоторые проблемы всё же есть.

– Разрез готов к такому режиму отгрузок, однако, по нашему мнению, национальному перевозчику в лице АО «Қазтеміртранс» необходимо кардинально поменять формулу предоставления вагонов, так как с началом сентября разрез испытывал и испытывает нехватку подвижного состава, – говорит Асет Садыков. – С началом третьей декады сентября мы подали заявки на 420 полувагонов в сутки, однако в первые два дня нам было подано только 183 и 290 полувагонов соответственно. Таким образом, за два дня разрез не был обеспечен пятью составами АО «Қазтеміртранс». Невыполнение заявок по подаче подвижного состава приводит к срыву обязательств перед потребителями. Исходя из опыта прошлых лет, это вызовет недовольство населения.

Однако есть и хорошие новости. Как уверили представители АО «Каражыра», цены на уголь в этом году остаются прежними. Представители компании призывают население не затягивать с приобретением топлива.

Мария Щетинина

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