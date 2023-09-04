Усть-Каменогорск отпраздновал свой очередной день рождения. Как правило, в такие дни принято подводить предварительные итоги и строить планы на будущее. Какие преобразования ждут наш город в ближайшие 10–15 лет?

Об этом накануне торжества предпринимателям, ветеранам, общественности областного центра рассказал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. Эта беседа носила не официальный, а скорее праздничный характер. В тёплой дружеской обстановке обсуждались итоги проведённой работы и планы на будущее.

– Население города неуклонно растёт. Это значит, растёт и экономический потенциал. Самое главное для нас – закрепить его и приумножить. Так мы сможем остаться на волне экономического роста и, соответственно, роста качества жизни населения, – подчеркнул Жаксылык Омар.

Аким города сообщил, что все предстоящие преобразования закреплены в Генеральном плане развития города. За последние годы был заложен прочный фундамент, и дальнейшее расширение областного центра, в основном, будет осуществляться в левобережной части.

Так, на месте нынешних пустырей вырастут новые жилые районы из многоэтажных и индивидуальных застроек. Появятся парки, торговые центры, социальные объекты и вся необходимая инфраструктура. Там будет кипеть жизнь.

– Я знаю, многим по душе маленький и уютный Усть-Каменогорск, но не всё длится вечно, – подчеркнул Жаксылык Омар. – В наше время города живут, пока растут. Я искренне верю, что такая судьба ожидает и наш город, и через несколько лет он превратится в мегаполис – станет центром экономики, торговли, культуры и туризма. Первые шаги в этом направлении уже делаются. Но нам не справиться без поддержки общества, жителей города.

Устькаменогорцы всегда поддерживали благие начинания и реализацию важных проектов в областном центре. Благодаря неустанному труду и активной позиции многих его жителей Усть-Каменогорск стал таким, каким сейчас является – современным, комфортным, перспективным.

По традиции тем, кто внёс весомый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие областного центра, присваивается звание «Почётный гражданин города Усть-Каменогорска». В канун празднования Дня Конституции и Дня города этой чести удостоились трое устькаменогорцев. Жаксылык Омар вручил им наградные ленты, удостоверения и букеты.

– В городе многое изменилось к лучшему, в том числе и оснащение клиник. Мы, врачи тех лет, качественно выполняли свою работу, не имея такого ультрасовременного оборудования, – отметила известный врач, детский хирург, директор ТОО «Вита-1» Рая Рахимова. Она много лет являлась руководителем областного Центра матери и ребёнка. – Сейчас вспоминаю, как 46 лет назад впервые приехала в этот город. Стояла и не знала, куда пойти… А сегодня мне присвоили звание почётного гражданина Усть-Каменогорска. Очень приятно, спасибо!

Главный имам мечети имени «Ырыскелді қажы», религиовед, теолог, психолог Нұрлан Асанов, который также стал почётным гражданином города, отметил, что ему приходилось жить в разных точках нашей большой страны, но сердцем он навсегда привязан именно к Усть-Каменогорску. По его словам, это самый красивый город из тех, что ему удалось повидать.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный Центр ВКО» Темирбек Касымжанов поблагодарил руководство города и депутатов за оказанную ему честь носить это почётное звание. К слову, в прошлом он дважды занимал пост акима областного центра.

– В своё время мы передали вам эстафету, нужно продолжать держать марку, – сказал Темирбек Касымжанов, обращаясь к Жаксылыку Омару. – Наш город расположен в очень красивом месте. Все, кто сюда приезжают, отмечают это.

Кроме того, медаль «За особый вклад в развитие города Усть-Каменогорска» вручили десяти жителям областного центра – деятелям культуры, врачам, учителям, предпринимателям и ветеранам.

Наталия Подлужная