Голос народа, зеркало общества

24 октября 1931 года в Риддере вышел первый номер газеты «Жұмысшы». Сейчас это издание носит название Didar и готовится отметить своё 90-летие. В честь этой знаменательной даты мы представляем вниманию читателей статью ветерана журналистики ВКО, почётного журналиста Казахстана, кандидата филологических наук, почётного профессора ВКУ им. С. Аманжолова Айтмухамбета Касымова, прошедшего в этой газете служебный путь от рядового корреспондента до главного редактора.

Газеты «Риддерский рабочий» и «Прииртышская правда», издаваемые в конце 20-х – начале 30-х годов XX века в Риддере и Усть-Каменогорске на русском языке, были непонятны для подавляющего большинства представителей казахской национальности. А казахскоязычные газеты «Қызыл дала» в Семипалатинске и «Жаңа ауыл» в Аягозе не были распространены в Усть-Каменогорске.

Основные предпосылки, способствовавшие созданию Восточно-Казахстанской областной казахской газеты, – это сила печати в период первых пятилеток, потребность казахских рабочих, трудящихся на производстве, в издании на национальном языке, большая концентрация казахских рабочих в Риддере, который тогда был крупным производственным центром, и результат реализации политики коренизации коммунистической партии большевиков.

В 1930 году общее количество газет, выходивших на казахском языке, составляло 14, а их тираж – 133 тыс. экземпляров. Это, конечно, мало. Поэтому данный вопрос был специально рассмотрен на пленуме казахского крайкома партии. На том же пленуме был решён вопрос о необходимости выпуска казахской газеты и в Риддере.

Так, краевой комитет партии пригласил в Алматы помощника прокурора города Акмолы Максута Тайшыбаева, который ранее занимался переводческой работой, писал небольшие статьи, стихи, поддерживал связь с изданиями. Крайком назначил его заведующим отделом партийного сектора газеты «Еңбекші қазақ». После двух месяцев испытательного срока, проведённого там, за подписью первого секретаря крайкома партии Ф. Голощёкина был издан приказ: «Назначить товарища Тайшыбаева редактором казахской газеты в Риддере». 1 сентября 1931 года будущий редактор первой региональной казахской газеты прибыл в Риддер и, проведя большую подготовительную работу, 24 октября того же года выпустил первый номер газеты «Жұмысшы».

Изначально «Жұмысшы» издавалась как казахскоязычная полоса городской газеты «Риддерский рабочий», которая выходила два раза в пять дней, а с нового года стала отдельным изданием. Понятно, что выпускать газету, не имея ни готовой базы, ни одного корреспондента, М. Тайшыбаеву было нелегко. Теперь остановимся на том, кем же он был и чем занимался, прежде чем стать редактором.

Максут Тайшыбаев родился в августе 1904 года в селе Коргалжын Есильского района Северо-Казахстанской области. Он был свояком Магжана Жумабаева. Старшая дочь знаменитого бая города Кызылжар Шокана Тастемирова Зейнеп вышла замуж за Магжана, а младшая дочь Нагима – за Максута.

Тайшыбаев также имел творческие связи с председателем Семипалатинской Ассоциации пролетарских писателей Турлыханом Касеновым, был знаком с Сакеном Сейфуллиным и Сабитом Мукановым.

«Газета родилась как громкий глас творцов новой жизни, нового строительства, нового быта. Кто с первых дней существования газеты писал для неё вести? Сами рабочие. Те, кто умел читать и писать, стали журналистами. Малограмотные выписывали газеты и учились читать. Иногда сами приходили в редакцию и просили записать сказанное ими под диктовку. После они начали самостоятельно писать сообщения из шахт, заводов, фабрик, строек, красных уголков, столовых. Редакция пополнилась целеустремлёнными молодыми работниками. Наш редактор, талантливый журналист Тайшыбаев Максут сам адаптировал всю работу газеты под предпочтения рабочих. Мнения, пожелания, предложения сознательных, передовых активистов стали основой для содержания газеты», – вспоминает в одном из своих мемуаров Б. Исабеков («Коммунизм туы», 30.11.1971).

В этом воспоминании Бейсек Исабеков искусным журналистским языком рассказывает о переменах в сознании простых казахских работников, которые никогда ранее не имели отношений к периодическим изданиям. Это активность во взаимной конкуренции, стремление к новизне, уважение к газете. Также он говорит о том, что организацией этой ежедневной напряжённой работы, подбором и редактированием корреспондентских материалов занимался первый редактор «Жұмысшы» Максут Тайшыбаев.

После создания отдельной Восточно-Казахстанской области газета была переведена из Риддера в областной центр Усть-Каменогорск и с ноября 1939 года стала выходить под названием «Социалистік Алтай».

Тяжёлое состояние материально-технической базы, плохой финансовый потенциал областного издания в годы войны, в период восстановления народного хозяйства после войны стали причинами, негативно повлиявшими на его штатную структуру, а она, в свою очередь, на качество и оперативность газетных публикаций. Тем не менее газета с честью справилась с этими трудностями.

Еженедельные и ежемесячные командировки сотрудников областной газеты вахтовым методом для получения информационных материалов с крупных строек, сотен заводов, фабрик позволили журналистам региона повысить качество своего творчества и совершенствовать мастерство. Это школа мастерства, которая продолжается и по сей день.

В начале 50-х годов золотым фондом в истории газеты являлись молодые специалисты, окончившие факультет журналистики Казахского государственного университета, Ш. Елеукенов, С. Габдуллин, А. Темирбаев, Т. Абугалиев, Т. Кенжебаев, К. Сапаргалиев. Они значительно разнообразили содержание издания с точки зрения стилистики и жанров, увеличили тираж и ряды общественных корреспондентов.

Токтарбек Кызыкбаев, Жунус Ибраев, Кокей Сакабаев, Серик Габдуллин, Муслим Кумарбеков, Тургазы Нукаев, Капар Кабаев, воспитанные среди рабочих и сельских корреспондентов и получившие специальность, присоединились к «Коммунизм туы» чуть позже и стали золотым фондом следующего поколения журналистов в истории этого издания.

В составе областной газеты, которая с конца марта 1953 года начала выходить под названием «Коммунизм туы», было много профессиональных журналистов, которые постоянно поддерживали тесные контакты с читателями, периодически отчитывались перед ними, создавали на местах объединения общественных корреспондентов.

На страницах периодического издания была создана «Заочная школа сельских корреспондентов», по специально разработанному плану публиковались материалы на такие темы, как «Интервью», «Вести», «Как начать писать для газеты?», «Какими бывают газетные жанры?», «Этика общения с героем», «Способ сбора фактов». Эту работу курировал одарённый журналист, предприимчивый организатор Капан Сапаргалиев, много лет возглавлявший редакционную первичную организацию Союза журналистов.

«Каждый, кто трудился в «Коммунизм туы», оказал на меня огромное влияние. Все помогали и поддерживали меня, делились своим опытом. Главный редактор Омарбек-ага время от времени вызывал меня к себе в кабинет и объяснял, почему делал те или иные исправления в моём материале. А Муслим-ага смеялся и говорил: «Гений, разве можно писать диалог так, будто все твои герои говорят как мудрецы?!». Вспоминаю слова, которые говорил Кадес-ага: «Как это в редакции потерялось письмо? Это ЧП!» – писал о своей работе в газете в 1975 году известный писатель Дидахмет Ашимханов («Дидар», 16.10. 2001).

Если подумать, на страницах газеты Didar, которая продолжает существовать на протяжении 90 лет, отражена история. Первый номер издания был опубликован под названием «Жұмысшы», после оно носило названия «Социалистік Алтай», «Алтай большевигі», «Коммунизм туы». Первого редактора «Жұмысшы» Максута Тайшыбаева признали врагом народа. Позднее он был расстрелян.

В разные годы редакторами газеты были Толенди Баймуратов, Бейсек Исабеков, Бейсенгали Тайкиманов, Мукан Абугалиев, Омарбек Кайсанов, Манап Салыкбаев, Жумадил Адильбаев – талантливые писатели и порядочные люди, сохранившие традиции издания и позволившие ему расти и развиваться.

За почти сорок лет работы в этой газете я трудился бок о бок со многими ветеранами, современниками и молодыми специалистами. У большинства из них я чему-то научился, возможно, некоторым и сам давал советы.

Это для меня большая школа жизни, которая всегда радует и дарит особое чувство гордости. С наступающим праздником, дорогие коллеги!

Айтмухамбет Касымов, ветеран журналистики

Перевод Гульжан Естаевой

Фото из архива автора