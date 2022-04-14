Гляди в оба!

В Восточно-Казахстанской области участились факты реализации продукции с истёкшим сроком годности.

Прилавки магазинов просто ломятся от многообразия продовольственных товаров. Выбор у покупателей большой, однако найти полезные и качественные продукты питания не всегда легко.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО напоминает, в первую очередь, при покупке нужно обращать внимание на срок годности. В маркировке продукции производитель должен его указывать, как и дату изготовления. Срок годности исчисляется либо временем, в течение которого продукт необходимо употребить, либо датой, до наступления которой он пригоден для употребления.

– Продажа пищевой продукции, срок годности которой истёк, – запрещается. Употребление просроченной продукции может спровоцировать не только пищевое отравление, но и создать угрозу для жизни потребителя, – подчеркнули в ДСЭК ВКО.

За 2021 год и два месяца текущего года органами санитарно-эпидемиологического контроля области при проведении мониторинга безопасности продукции в торговой сети ВКО выявлено 19 проб пищевой продукции с истёкшим сроком годности. В этот список вошли масложировая, рыбная (консервы), мясная (в том числе колбасные изделия), птицепродукция, безалкогольные напитки, кондитерские, кулинарные, крупяные изделия и мука.

– Этот вид профилактического контроля проводится с обязательным предварительным уведомлением субъектов предпринимательства за сутки до посещения объекта торговли. Несмотря на это, факты реализации опасной для здоровья продукции по сравнению с предыдущим годом участились, – сообщают в департаменте.

Добавим, в случае выявления в реализации товара с истёкшим сроком годности или других нарушений потребители могут обратиться с жалобой в территориальные Управления санитарно-эпидемиологического контроля по районам и городам ВКО или непосредственно в ДСЭК ВКО.

В жалобе необходимо указать конкретные факты нарушения в отношении конкретного субъекта предпринимательства (адрес объекта, наименование и т. д.). Также нужно приложить подтверждающие фото-, видеоматериалы или чеки (копии) о покупке продукции. Если после употребления продукции был причинён вред здоровью, к обращению прикладывается справка от организации здравоохранения.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой